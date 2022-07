Ainda vale a pena ficar comprado em commodities, diz ex-Goldman

As curvas futuras em vários mercados de commodities mostram que ainda vale a pena comprar matérias-primas, apesar da forte liquidação no mês passado, impulsionada por temores de recessão.

Essa é a visão de Don Casturo, ex-sócio de commodities do Goldman Sachs e cofundador da Quantix Commodities, que administra mais de US$ 1,7 bilhão de ativos do setor. Ele diz que o medo de uma desaceleração econômica, aumentos de juros e um colapso na demanda são exagerados — pelo menos no que diz respeito aos retornos.

O Bloomberg Commodities Spot Index caiu 17% desde junho, depois que o Federal Reserve começou a aumentar os juros no ritmo mais rápido desde 1994 para combater a inflação. O Citigroup disse recentemente que o início de uma recessão poderia puxar os preços do petróleo de volta para US$ 60 o barril.

“Ficar comprado em commodities faz mais sentido do que nunca agora, principalmente devido ao recuo”, disse Casturo. “Teremos mercados apertados e vai ser bom deter commodities.”

O argumento central de Casturo, que é popular entre os otimistas, é que operadores veem os mercados de commodities em escassez, com prêmios elevados para as entregas mais imediatas. Esse padrão de preços recentemente atingiu proporções que seriam impensáveis nos últimos anos para commodities como o petróleo e zinco.

Além de apontar para uma dinâmica de oferta e demanda apertada, a curva também permite que os investidores lucrem com a rolagem dos contratos de um mês para o outro.

“Esses mercados ainda estão em déficit”, disse Casturo, que foi chefe de negociação de commodities para Europa, Oriente Médio e África no Goldman em 2018. “É um vento favorável para ficar comprado em commodities. É o melhor carry trade que existe.”

O Quantix Commodities Alpha, de US$ 1,7 bilhão, registrou ganhos neste ano e está fechada para novos investimentos. O Quantix Active Inflation, de US$ 60 milhões, subiu cerca de 25%, disse ele.

O Bloomberg Commodities Spot Index subiu cerca de 13% em 2022, mas em retornos totais, teve ganho de quase 18%.