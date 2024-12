AGU aciona Banco Central após Google mostrar cotação errada do dólar no dia de Natal

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou na última quarta-feira, 25, dia de Natal, um pedido de informações sobre a cotação do dólar ao Banco Central (BC) devido à cotação registrada pelo Google da moeda americana em relação ao real. No feriado de ontem, a plataforma mostrava que o dólar estava a R$ 6,38, mas o último dia de negociações na bolsa de valores (B3) foi na segunda-feira, 23, quando a cotação fechou em R$ 6,18.

“De fato, causa estranheza que, em pleno feriado de 25/12, data sem Ptax, ocorra uma disparidade de informações relacionadas à cotação da referida moeda”, afirma o documento da AGU encaminhado ao Banco Central. Os dados que devem ser enviados pelo BC poderão ser usados em uma eventual atuação da Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU, em uma eventual atuação do órgão federal com relação ao Google.

No documento, a AGU sinalizou urgência na resposta, e solicitou informações como a cotação do dólar no Brasil nesta quarta-feira, 25/12; valor da moeda americana em outros países na mesma data; bem como se a cotação em outros países pode impactar o valor da moeda brasileira no feriado.

Após a atuação da AGU, por meio da expedição de ofício com o pedido de informações ao Bacen, o Google já não exibe a cotação de R$ 6,38 como resultado nas buscas realizadas pelos usuários.

“A atuação da Advocacia-Geral da União tem como objetivo combater a desinformação de dados econômicos de grande relevância para a sociedade brasileira”, destaca o advogado-geral da União, Jorge Messias. “Recentemente, informações de fontes desconhecidas sobre a cotação real do dólar foram novamente veiculadas na plataforma Google. O câmbio Ptax é a cotação oficial no Brasil, não definido nesta quarta-feira pelo Banco Central devido ao feriado”, complementa uma nota publicada pela AGU.

Procurada pela reportagem via e-mail, o Google não respondeu a redação da EXAME até a publicação deste texto.