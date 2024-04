Hospital Mater Dei (MATD3) anuncia programa de recompra de ações

O Hospital Mater Dei (MATD3) anunciou nesta sexta-feira, 5, que o conselho de administração da companhia aprovou o segundo programa de recompra de ações.

A quantidade máxima de ações a serem adquiradas é de até 9.613.168, representativas de 2,51% das ações totais emitidas pela companhia e 8,85% das ações em circulação no mercado atualmente. O programa tem duração de até 18 meses, com início em 04 de abril de 2024.

Em fato relevante, a companhia afirmou que o valor atual de suas ações não reflete o real valor dos ativos combinado com a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados futuros. "As ações adquiridas no âmbito do programa de recompra serão mantidas em tesouraria e, posteriormente, canceladas, alienadas, utilizadas para atendimento aos planos de remuneração baseados em ações da Companhia e/ou eventual aquisições em outras sociedades.”