As melhores ações para investir em abril; ITUB4 e CYRE3 estão na lista

As ações do Itaú Unibanco (ITUB4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de abril. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre os papéis do Itaú Unibanco, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmaram que apesar da forte recuperação no ano passado, eles ainda acreditam que as ações do Itaú são atraentes.

"Sob a liderança de Milton Maluhy, o banco tem passado pela transformação digital mais eficaz entre os bancos incumbentes, o que acreditamos que abrirá espaço para que a diferença do seu ROE em comparação com os seus pares continue crescendo." Além disso, o Itaú reportou um quarto trimestre melhor que o esperado, um dividendo extraordinário de R$ 11 bilhões.

As ações da Vale (VALE3) e da Cyrela (CYRE3) aparecem na segunda colocação do ranking de recomendações, com sete indicações cada uma. A Vale reportou EBITDA ajustado de US$ 6,7 bilhões para o quarto trimestre (alta de 50% em relação ao 3T23 e de 35% em base anual), 6% acima do consenso de mercado. A mineradora apresentou resultados fortes e impulsionados, principalmente, pelo desempenho operacional e a sólida geração de caixa.

"Vemos riscos limitados de queda para os preços do minério de ferro, uma vez que a falta de nova oferta deve tornar a trajetória das cotações menos dependente dos impulsionadores da demanda", diz a equipe de analistas da Ágora Investimentos.

Sobre a Cyrela, os analistas dizem a empresa apresentou consistentemente resultados operacionais sólidos durante 2023, como crescimento das vendas de lançamentos e , margens resilientes, embora o cenário macro não tenha ajudado o segmento habitacional de média/alta renda. A companhia apresenta um forte momento de lucros, enquanto as ações estão sendo negociadas com valuation atraente. Além disso, com um cenário mais positivo à frente (taxas Selic e de longo prazo podem cair em 2024), os bancos poderiam aliviar as condições das taxas de crédito imobiliário para os compradores (melhoria da acessibilidade) e a Cyrela poderia se beneficiar tanto de um bom momento em suas operações + lucratividade, além de ser uma ação exposta às taxas de juros de longo prazo.

Já na terceira colocação estão as ações da Prio (PRIO3), com seis indicações cada uma.

Para os analistas da Planner, a companhia tem forte capacidade de execução e que vem apresentando aumento de eficiência, consolidação dos ativos e custo extra de extração de petróleo (lifting cost) recorde US$ 6,8/barril – o menor já registrado, em função do Plano de Revitalização de Frade com aumento de produção e redução de custos no campo de Albacora Leste. Veja ranking completo abaixo:

Ação Recomendação Itaú Unibanco (ITUB4) 8 Vale (VALE3) 7 Cyrela (CYRE3) 7 Prio (PRIO3) 6 WEG (WEGE3) 5 Direcional (DIRR3) 4 Klabin (KLBN11) 4 Lojas Renner (LREN3) 4 Localiza (RENT3) 3 Petrobras (PETR4) 3 Sabesp (SBSP3) 3 Arezzo (ARZZ3) 3 Assai (ASAI3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Copel (CPLE6) 2 Suzano (SUZB3) 2 CTEEP (TRPL4) 2 RaiaDrogasil (RADL3) 2 Aura Minerals (AURA33) 2 Cemig (CMIG4) 2 Embraer (EMBR3) 2 Natura (NTCO3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 São Martinho (SMTO3) 2 Aura Minerals (AURA33) 2 Totvs (TOTS3) 2 3R Petroleum (RRRP3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 Usiminas (USIM5) 1 Banco BTG Pactual (BPAC11) 1 Copasa (CSMG3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 C&A Modas (CEAB3) 1 Guararapes (GUAR3) 1 IVVB11 1 Occidental Petroleum (OXYP34) 1 Plano e Plano (PLPL3) 1 B3 (B3SA3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Stone (STOC31) 1 Alupar (ALUP11) 1 Banco Pan (BPAN4) 1 Cielo (CIEL3) 1 Camil (CAML3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Pão de Açúcar (PCAR3) 1 Positivo (POSI3) 1 BRF (BRFS3) 1 Cruzeiro do Sul (CSED3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Grupo SBF (SBFG) 1 Vibra (VBBR3) 1 Tim (TIMS3) 1 Vivara (VIVA3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Mater Dei (MATD3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 1 SLC Agrícola (SLCE) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Grupo Ultra (UGPA3) 1 CCR (CCRO3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Brasil Agro (AGRO3) 1 JBS (JBSS3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo a recomendação por carteira.

Ágora Investimentos

Ação excluída: Vivara

Ação incluída: Suzano

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Caixa Seguridade e Multiplan

Ação incluída: Copasa e Direcional

Ação Peso (%) Banco BTG Pactual (BPAC11) 10 Copasa (CSMG3) 10 Direcional (DIRR3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Dexxos,Banco do Brasil, Embraer, Mitre e Marcopolo

Ação incluída: Occidental Petroleum, ABC Brasil, Guararapes, Cemiga e Aura

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 13 Aura Minerals (AURA33) 7 C&A Modas (CEAB3) 10 Cemig (CMIG4) 8 Cyrela (CYRE3) 8 Direcional (DIRR3) 8 Guararapes (GUAR3) 8 IVVB11 13 Occidental Petroleum (OXYP34) 15 Plano e Plano (PLPL3) 10

BTG Digital

Ação excluída: Equatorial e Raízen

Ação incluída: Eletrobras e Stone

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Embraer (EMBR3) 5 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Petrobras (PETR4) 15 Stone (STOC31) 10

CM Capital

Ação excluída: BB Seguridade, BRF, C&A, Embraer, Enauta, Porto Seguro e TIM

Ação incluída: Banco Pan, Cielo, Itaú Unibanco, Natura, Prio, Sanepar e São Martinho

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Banco Pan (BPAN4) 10 Cemig (CMIG4) 10 Cielo (CIEL3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Natura (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 São Martinho (SMTO3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Energisa, Hapvida, Mater Dei, 3R Petroleum e Yduqs

Ação incluída: Aura Minerals, Klabin, Positivo , Prio e Weg

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Aura Minerals (AURA33) 10 Camil (CAML3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Positivo (POSI3) 10 Prio (PRIO3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Guide

Ação excluída: Aliansce Sonae, YUDQs e Totvs

Ação incluída: Cruzeiro do Sul, Lojas Renner e WEG

Ação Peso (%) Assai (ASAI3) 10 BRF (BRFS3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cruzeiro do Sul (CSED3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Grupo SBF (SBFG3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: BB Seguridade e Cyrela

Ação incluída: Direcional e Prio

Ação Peso (%) BTG Pactual ( BPAC11) 10 Direcional (DIRR3) 10 Embraer ( EMBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin ( KLBN11) 10 Lojas Renner ( LREN3) 10 Prio (PRIO3 ) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra (VBBR3 ) 10 WEG ( WEGE3) 10

Pagbank

Ação excluída: Direcional

Ação incluída: Cyrela

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 ASSAÍ (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 TIM (TIMS3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: JBS, Lavvi Emprendimentos e Porto

Ação incluída: BB Seguridade, Mater Dei e Vivo Telefônica

Ação Peso (%) Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Natura (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vivo Telefônica (VIVT3) 10

Santander

Ação excluída: Vivara

Ação incluída: Grupo Mateus

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Grupo Mateu (GMAT3) 9 Grupo Ultra (UGPA3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13

Terra Investimentos

Ação excluída: Eletrobras e B3

Ação incluída: Raia Drogasil e Cosan

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10

TC Investimentos

Ação excluída: C&A, B3, Embraer, Iguatemi, JBS, Minerva e Mitre

Ação incluída: 3R Petroleum, Arezzo, Assaí, Brasil Agro, Klabin, Sanepar e Suzano

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Brasil Agro (AGRO3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Suzano (SUZB3) 10

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de março e o acumulado do ano :

Carteira Desempenho em março CM Capital 9,63% Nova Futura 6,09% Planner 5,49% Benndorf Research 4,19% TC Invest 3,11% Terra Investimentos 1,88% BB Investimentos 1,15% BTG Digital 1,10% Pagbank 0,42% Guide -1,74% Genial Investimentos -2,84% Santander -3,64% Ágora Investimentos -3,95%

Acumulado do ano