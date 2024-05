Ações do Reddit disparam 14% após divulgação do primeiro balanço após IPO

As ações do Reddit subiram 14% nas negociações estendidas desta terça-feira depois que a empresa divulgou resultados trimestrais pela primeira vez desde seu IPO em março.

As ações subiram para US$ 60 no pregão estendido de terça-feira após fecharem a US$ 49,40 em Nova York. Se as ações fecharem acima de US$ 57,75 na quarta-feira, atingirão o nível mais alto desde 26 de março, quarto dia de negociação após o IPO. O Reddit fechou naquele dia em US$ 65,11, segundo a CNBC.

A empresa registrou uma receita de US$ 222,7 milhões, um aumento de 48% em relação aos US$ 163,7 milhões do mesmo período do ano anterior - uma taxa de crescimento mais rápida do que big techs como Meta, Alphabet e Amazon, por exemplo.

A companhia também divulgou um prejuízo líquido de US$ 575,1 milhões, contra U$60.9 milhões no mesmo período em 2023, além de despesas de remuneração baseadas em ações e impostos relacionados no valor de US$ 595,5 milhões, impulsionadas principalmente por encargos do IPO.

Para o segundo trimestre, o Reddit espera receitas entre US$ 240 milhões a US$ 255 milhões, superando os US$ 224 milhões estimados pelos analistas. Historicamente, cerca de 98% das vendas da empresa vieram de publicidade.

No futuro, o Reddit planeja diversificar seus fluxos de receita licenciando seus dados para empresas de IA e impulsionando o comércio na plataforma. A empresa disse que celebrou acordos de licenciamento de dados no valor de US$ 203 milhões, com prazos que variam de dois a três anos. Também registrou US$ 20 milhões em receita de licenciamento de dados no primeiro trimestre, de acordo com a Bloomberg.

“Vemos isso como o início de um novo capítulo enquanto trabalhamos para construir a próxima geração do Reddit”, disse o CEO e co-fundador Steve Huffman em comunicado na terça-feira.

Fundado em 2005 como milhões de fóruns online, o Reddit começou a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York em março. A empresa fixou o preço de seu IPO em US$ 34 por ação, o que avaliou a empresa em cerca de US$ 6,5 bilhões. Quando as empresas de tecnologia estavam em alta em 2021, a avaliação do mercado do Reddit atingiu US$ 10 bilhões.

Ainda no balanço de terça, a empresa registrou 82,7 milhões de usuários ativos diários no primeiro trimestre, um salto de 37% em comparação a 2023.

A empresa planeja aumentar as vendas expandindo-se internacionalmente e traduzindo postagens do Reddit para outros idioma. Cerca de 50% dos usuários do Reddit são de fora dos EUA, mas a empresa espera que esse número cresça para 80% a 90% no futuro.