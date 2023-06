Ações da Oncoclínicas caem 4% após oferta subsequente de ações

Os papéis da Oncoclínicas (ONCO3) operam em baixa de quase 4% nesta quarta-feira, 21, após a conclusão da oferta subsequente de ações da companhia especializada no tratamento e atendimento a pacientes oncológicos.

ONCO3: -3,57%, para R$ 10,27

Na manhã desta quarta-feira, a companhia confirmou a informação antecipada pela EXAME Invest de que a ação foi cotada a R$ 10,25 na operação, em que grande parte das ações foram vendidas pelo Goldman Sachs, que diminuiu sua participação na empresa. O banco investiu na empresa em 2015, por meio dos fundos Josephina e Josephina II.

Com a oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$2,45 bilhões, dividido em 527.481.598 ações. A oferta colocou no mercado 20.000.000 novas ações e 67.500.000 ações de titularidade dos fundos de investimento Josephina e da Unity Participações, o que totalizou R$ 896,87 milhões.

Os dois fundos Josephina detinham, antes da oferta, 62% da empresa. No follow on, o Goldman Sachs exerceu o adicional de 25% na venda diante da demanda forte de fundos internacionais, explica uma pessoa familiarizada com a operação.

Com a oferta, os fundos Josephina e o CEO, Bruno Lemos Ferrari - juntos são os acionistas controladores da companhia -, passarão a deter conjuntamente 50,85% do capital social da Oncoclínicas, sem considerar as ações em tesouraria.