Ação da Salesforce sobe 11% após receita trimestral superar expectativa

As ações da Salesforce subiram 11%, para US$ 367, no pregão desta quarta-feira depois que os resultados do terceiro trimestre da empresa superaram as expectativas do mercado

A empresa de software em nuvem relatou receitas de US$ 9,44 bilhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 — um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Sua receita incluiu assinatura e suporte, que aumentou 9% ano a ano para US$ 8,88 bilhões. As estimativas dos analistas da Salesforce compiladas pela FactSet esperavam receita de US$ 9,37 bilhões. A empresa relatou lucros por ação de US$ 2,41, mas esperava-se que relatasse US$ 2,44.

"Entregamos outro trimestre de desempenho financeiro excepcional em receita, margem, fluxo de caixa", disse o presidente-executivo da Salesforce, Marc Benioff, em um comunicado. "O Agentforce, nosso sistema completo de IA para empresas integrado à plataforma Salesforce, está no centro de uma transformação inovadora. A ascensão de agentes autônomos de IA está revolucionando o trabalho global, remodelando a forma como as indústrias operam e escalam. ”

Em novembro, Benioff disse ao podcast “The Future of Everything” do Wall Street Journal que “todos nós ficamos bêbados com o ChatGPT” e que ele espera que as pessoas estejam usando IA “para melhorar a humanidade e tornar as coisas melhores”. A Salesforce lançou seu conjunto Agentforce de agentes de IA que podem lidar com tarefas de serviço, vendas, marketing e comércio em setembro.

O entusiasmo dos investidores, contudo, pode durar pouco. Wall Street vai querer provas de que os grandes gastos da Salesforce em seus esforços de IA — a empresa não divulgou um total específico — valerão a pena a longo prazo, segundo a Fortune. Isso significa que a Salesforce deve se apressar para realmente vender o Agentforce para atingir suas metas

É um teste crítico para a empresa pois ela tenta competir no que se tornou um mercado importantíssimo para produtos de IA. Todas as grandes empresas de software, desde gigantes como Microsoft e Google até grandes players como SAP e ServiceNow, estão correndo para lucrar com o que se espera ser uma grande fonte de renda.

Durante a chamada com analistas, Benioff disse que a Salesforce já havia "fechado 200 acordos" no Agentforce, que se tornaram disponíveis em 24 de outubro. Ele também confirmou que a empresa estava contratando de 1.000 a 2.000 vendedores a mais para ajudar na venda do Agentforce.