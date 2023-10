Tesla (TSLA34) tem queda nas entregas de veículos elétricos no segundo trimestre

As entregas da Tesla (TSLA34) no terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas projetadas. Nesta segunda-feira, 2, a fabricante automotiva de Elon Musk reportou um total de 435.059 veículos entregues no período, abaixo do consenso de 450 mil unidades - que já havia sido rebaixado na semana passada. Por volta das 11h30 (horário de Brasília), os papéis da companhia recuavam 0,79% na Nasdaq.

O montante é 6,7% inferior às entregas do segundo trimestre do ano (479,7 mil veículos elétricos), cuja redução a fabricante atribuiu a paralisações de manutenção planejada. Apesar da contração, a Tesla reforçou que a meta anual não mudou.

“Uma queda sequencial nas entregas foi causada por paralisações planejadas para atualizações da fábrica, conforme dito na recente teleconferência de resultados. Nossa meta de volume para 2023, de cerca de 1,8 milhão de veículos permanece inalterada”, disse a fabricante em comunicado.

Abaixo das expectativas

A London Stock Exchange Group (LSEG) consultou oito analistas acerca das entregas da Tesla no terceiro trimestre e os números variaram de 442 mil a 511.405 veículos. A média apontada era de 459.949 entregas.

Para especialistas consultados pela Reuters, o mercado de veículos elétricos passa por um abrandamento nos Estados Unidos, ainda que haja sinais de crescimento do setor.

“Embora a Tesla continue a ser uma força dominante no setor, há uma procura crescente por uma gama mais ampla de opções a fim de satisfazer o interesse do consumidor em veículos elétricos” disse Ashwin Amberkar, analista da Canalys Research.