Leilão de imóveis da Caixa tem descontos de até 55%

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, promoverá um leilão de imóveis na próxima quarta-feira, dia 13 de abril. Serão leiloados 230 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais, com descontos de até 55%.

Os imóveis estão localizados em quase 20 estados: Amapá (1), Amazonas (2), Bahia (2), Ceará (10), Distrito Federal (2), Goiás (36), Mato Grosso (1), Mato Grosso do Sul (3), Minas Gerais (26), Pará (5), Paraná (67), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio de Janeiro (18), Rio Grande do Norte (14), Rio Grande do Sul (31), Santa Catarina (5).

Entre os destaques está um apartamento de 36,12m² com dois quartos em Porto Alegre (RS), com lance inicial no valor de R$ 27,9 mil. Outro destaque é uma casa com área total de 200 m² em Ceara-Mirim (RN), com valor inicial de R$ 33,7 mil. Já em Arcoverde (PE), uma das alternativas é uma casa de 55,2 m² de área privativa e 160m² de área do terreno, com 2 quartos, sendo que o primeiro lance sai de R$ 53,8 mil.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site da leiloeira e envio de documentos citados no edital – por e-mail ou anexo no próprio site.

“Recomenda-se que seja feita pesquisa de informações como valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e conservação do bem, entre outros”, afirmou Douglas José Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.