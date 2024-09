Quanto rendem R$ 10 mil por mês na poupança?

A poupança, criada no Brasil em 1861 pelo então imperador Dom Pedro II, é um dos investimentos mais tradicionais e populares no país. Originalmente, a caderneta de poupança foi criada para incentivar os brasileiros a guardarem seu dinheiro de forma segura, oferecendo um rendimento garantido. Durante décadas, ela foi o principal destino dos recursos de milhões de brasileiros, principalmente por sua simplicidade e segurança.

No entanto, com o passar dos anos e a evolução do mercado financeiro, novas opções de investimentos surgiram, e o rendimento da poupança passou a ser menos atrativo, principalmente em períodos de alta da Selic.

Mesmo assim, muitos investidores ainda veem a poupança como um porto seguro para o dinheiro, especialmente por sua isenção de Imposto de Renda e liquidez imediata. Mas, será que ela ainda é uma boa escolha? Vamos calcular quanto renderia um investimento de R$ 10 mil na poupança, com a Selic a 10,5%, e comparar com outras opções de investimentos.