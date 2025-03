Quanto investir para ganhar R$ 5.000 por mês com a Selic a 14,25%?

Com a Selic atualmente em 14,25% ao ano, os brasileiros encontram uma oportunidade atraente em investimentos de renda fixa. Para aqueles que buscam gerar uma renda passiva de R$ 5.000 por mês, a chave está em entender as opções de aplicação mais vantajosas.

A partir de opções tradicionais, como a poupança, CDBs e Tesouro Selic, até as alternativas de renda variável, é possível fazer o dinheiro render de diferentes formas.

Mas qual o valor necessário para alcançar essa meta de rendimento mensal? Neste artigo, vamos explorar quanto é preciso investir para obter este retorno por mês, considerando as opções de renda fixa e variável, além de discutir qual é a melhor escolha a longo prazo.

Para entender quanto investir é necessário para alcançar uma renda passiva de R$ 5.000 mensais, precisamos calcular o rendimento mensal de algumas das alternativas mais comuns de investimento, com a Selic a 14,25% ao ano.

Com a Selic a 14,25% ao ano, a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês, o que significa que, para gerar R$ 5.000 mensais, seria necessário investir um valor considerável. O cálculo seria:

Portanto, para obter R$ 5.000 por mês, seria necessário investir R$ 1 milhão na poupança.

Para CDBs que oferecem uma rentabilidade de 120% do CDI, equivalente a aproximadamente 14,25% ao ano, o rendimento mensal seria em torno de 1,1%. O cálculo seria o seguinte:

Assim, seria necessário investir cerca de R$ 454.545 em CDBs para gerar R$ 5.000 mensais.

Considerando um rendimento médio de 12,5% ao ano, ou aproximadamente 1% ao mês, o Tesouro Selic também é uma opção bastante segura para quem busca estabilidade e rentabilidade. O cálculo seria:

Ou seja, para obter R$ 5.000 por mês com o Tesouro Selic, seria necessário investir R$ 500.000.

Quando se trata de investimentos a longo prazo, a escolha depende do perfil do investidor, da segurança que ele busca e do retorno desejado.

O Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros, pois é garantido pelo Governo Federal. Além disso, oferece liquidez diária e baixo risco de crédito. Para quem busca estabilidade e previsibilidade, é uma excelente opção de longo prazo.

Embora a rentabilidade não seja tão alta quanto outras opções, ele é ideal para investidores conservadores que desejam preservar o capital e obter um retorno moderado e constante.

Por outro lado, o CDB pode oferecer rentabilidades mais altas, especialmente quando o investidor opta por bancos que oferecem boas condições. No entanto, a segurança desse tipo de investimento depende da instituição financeira escolhida, já que o CDB não tem a mesma garantia do Tesouro Nacional.

Para quem está disposto a correr um pouco mais de risco, em troca de um retorno superior, o CDB é uma alternativa viável.

A poupança, embora seja a opção mais simples e segura, apresenta uma rentabilidade muito baixa quando comparada aos CDBs e ao Tesouro Selic. Por essa razão, não é uma opção recomendada para quem deseja uma rentabilidade mais expressiva a longo prazo, especialmente considerando o cenário atual de juros elevados.

Embora a renda fixa seja a opção mais segura e popular, muitos investidores buscam alternativas na renda variável para potencializar seus ganhos. Com a Selic elevada, a renda variável pode se tornar ainda mais atraente, especialmente para quem está disposto a assumir um risco maior.

Ações: Investir em ações de empresas sólidas e bem estabelecidas pode gerar retornos expressivos no longo prazo, especialmente se a empresa tiver um bom histórico de valorização e dividendos. No entanto, o mercado de ações é volátil e envolve riscos, principalmente no curto prazo. Para alcançar R$ 5.000 mensais de rendimento, o investidor precisaria buscar ações com boa rentabilidade, o que exigiria uma análise cuidadosa do mercado.

Fundos Imobiliários (FIIs): Os FIIs são uma alternativa popular de renda variável para quem busca uma renda passiva. Eles costumam pagar dividendos mensais, o que pode ser uma fonte de renda constante. Com a Selic alta, os FIIs também podem ser uma boa escolha, já que muitos oferecem boas taxas de retorno. No entanto, o valor necessário para gerar R$ 5.000 por mês dependerá do tipo de fundo escolhido e do retorno obtido.