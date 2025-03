TIM (TIMS3) pagará R$ 490 milhões em Juros Sobre Capital Próprio para seus acionistas

A TIM (TIMS3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais) em Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) aos seus acionistas.

O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2026. A data de 31 de março de 2025 será utilizada para identificar os acionistas que têm direito ao recebimento, com as ações adquiridas após essa data ficando ex-direito ao valor a ser distribuído.

O valor bruto por ação poderá ser alterado conforme a variação na quantidade de ações em tesouraria, que pode ser afetada por recompras de ações realizadas no âmbito de programa vigente. Caso isso aconteça, a TIM se compromete a divulgar um novo Aviso aos Acionistas informando o valor final a ser distribuído por ação.

Detalhes sobre impostos e formas de pagamento

Em relação à tributação, será retido 15% de Imposto de Renda na Fonte sobre o valor do JSCP, exceto para os acionistas que possuam isenção ou tributação diferenciada. Esses acionistas deverão comprovar a condição de isenção até o dia 31 de março de 2025, por meio de carta de isenção, que deve ser enviada para o endereço eletrônico – dac.escrituracao@bradesco.com.br.

Quanto ao pagamento, o JSCP será creditado conforme as seguintes opções: para as ações custodiadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), os valores serão pagos pela B3, que repassará aos acionistas através dos agentes de custódia; para os demais acionistas, será possível realizar o crédito em conta corrente indicada pelo Banco Bradesco S/A ou o pagamento diretamente nas agências do banco.