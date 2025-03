Cofundador do Alibaba alerta para bolha em data centers para IA

Cofundador e presidente do conselho de administração grupo Alibaba, Joe Tsai, afirmou nesta terça-feira, 25, que uma bolha pode estar se formando no mercado de construção de data centers voltados à inteligência artificial (IA).

Segundo o empresário, segundo maior acionista do grupo chinês depois de Jack Ma, o ritmo acelerado de investimentos no setor pode estar superando a demanda real por serviços de IA no curto prazo. As declarações foram feitas durante o HSBC Global Investment Summit, em Hong Kong, segundo a Bloomberg.

Tsai criticou o movimento de grandes empresas de tecnologia e fundos de investimento que têm levantado bilhões de dólares para construir data centers nos Estados Unidos, na Índia e no Sudeste Asiático, muitas vezes sem ter clientes definidos.

“Começo a ficar preocupado quando vejo pessoas construindo data centers sem contratos de demanda garantida”, afirmou Tsai.

O alerta ocorre em um momento em que gigantes como Amazon, Alphabet e Meta anunciaram investimentos massivos de até US$ 100 bilhões em infraestrutura de IA. O próprio Alibaba se comprometeu a investir mais de 380 bilhões de yuans (cerca de US$ 52 bilhões) nos próximos três anos, como parte de sua estratégia de retomada em 2025, com foco na plataforma de IA Qwen.

Apesar do otimismo do setor, o entusiasmo vem sendo questionado por analistas. Tsai citou casos de empresas que já estariam revisando seus planos, como a Microsoft, que teria cancelado contratos de locação de data centers nos EUA.

“Estou impressionado com os valores que estão sendo falados nos Estados Unidos. Algumas projeções falam em US$ 500 bilhões. Não acho que isso seja totalmente necessário”, disse.