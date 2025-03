Quanto rende R$ 4.000 por mês investidos em Tesouro Direto com a Selic a 14,25%?

O Tesouro Direto continua sendo uma das opções mais seguras e acessíveis de investimento no Brasil, especialmente em um cenário de Selic elevada, como o atual, com a taxa básica de juros a 14,25% ao ano. Mas quanto você pode acumular investindo R$ 4.000 por mês neste título? Entenda o que é o Tesouro Direto e as vantagens dessa aplicação.

O que é o Tesouro Direto?

O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos para pessoas físicas, uma iniciativa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, a Bolsa de Valores brasileira. Esses títulos são uma forma do governo se financiar, e o investidor recebe em troca uma rentabilidade atrelada a diferentes tipos de indexadores, como a taxa Selic (Tesouro Selic), a inflação (Tesouro IPCA) e a taxa prefixada (Tesouro Prefixado).

O Tesouro Selic, o mais procurado em momentos de alta de juros, oferece segurança, liquidez diária e rentabilidade superior à da poupança. Com a Selic a 14,25%, o rendimento do Tesouro Selic se torna ainda mais atraente para quem busca uma aplicação de baixo risco.

Quanto rende R$ 4.000 por mês investidos em Tesouro Direto?

O rendimento do Tesouro Direto depende da taxa Selic, que, atualmente, está em 14,25% ao ano. Considerando um investimento mensal de R$ 4.000, é interessante calcular o rendimento em diferentes horizontes de tempo, para ilustrar o poder dos juros compostos.

Em seis meses:

Em um prazo de seis meses, o rendimento acumulado será moderado, uma vez que o efeito dos juros compostos ainda será pequeno devido ao período curto. Com uma rentabilidade média mensal de aproximadamente 1,1875% (14,25% ao ano dividido por 12), o montante final será aproximadamente R$ 24.724.

Em 1 ano:

Em um horizonte de 12 meses, o efeito dos juros compostos se torna mais perceptível. A rentabilidade mensal acumulada se traduz em um montante mais significativo, de aproximadamente R$ 51.262.

Em 3 anos:

Quando o investimento é mantido por um período mais longo, como três anos, o impacto dos juros compostos é ainda mais expressivo. Ao investir R$ 4.000 por mês durante três anos, com a Selic a 14,25%, o investidor poderá obter uma rentabilidade significativa, de aproximadamente R$ 178.379.

Vantagens de investir no Tesouro Direto

O Tesouro Direto oferece diversas vantagens para quem busca segurança e boa rentabilidade. Entre os principais benefícios estão:

Segurança : os títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo Governo Federal, o que garante uma alta segurança para o investidor.

: os títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo Governo Federal, o que garante uma alta segurança para o investidor. Liquidez : o Tesouro Selic, por exemplo, permite o resgate do investimento a qualquer momento, com a garantia de que o valor será resgatado no mesmo dia útil.

: o Tesouro Selic, por exemplo, permite o resgate do investimento a qualquer momento, com a garantia de que o valor será resgatado no mesmo dia útil. Rentabilidade atrativa : com a Selic a 14,25%, os rendimentos são mais vantajosos quando comparados a outras opções de baixo risco, como a poupança.

: com a Selic a 14,25%, os rendimentos são mais vantajosos quando comparados a outras opções de baixo risco, como a poupança. Acessibilidade: o Tesouro Direto permite investimentos a partir de R$ 30, o que torna essa opção acessível a diversos perfis de investidores.

É uma boa opção de investimento?

Investir R$ 4.000 por mês no Tesouro Direto com a Selic a 14,25% ao ano oferece uma excelente oportunidade de rentabilidade com segurança. Os prazos de seis meses, um ano e três anos apresentam diferentes resultados, com a rentabilidade se tornando mais significativa conforme o tempo de aplicação. O Tesouro Direto se mantém como uma das opções mais interessantes para quem busca segurança, liquidez e bom rendimento, especialmente em cenários econômicos de juros elevados.