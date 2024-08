Quanto rende R$500 milhões na poupança por mês?

Investir na poupança é uma escolha tradicional entre os brasileiros, especialmente para aqueles que buscam segurança e liquidez. Com a taxa Selic a 10,5% ao ano, vamos calcular quanto R$500 milhões na poupança renderiam por mês e comparar com outras alternativas de investimento, como Tesouro Selic, CDBs e fundos de renda fixa.

Rendimento na poupança

Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. O cálculo do rendimento mensal seria:

Rendimento na poupança:

Rendimento = Valor Investido * Taxa de Rendimento Mensal

Rendimento = 500.000.000 * 0,005

Rendimento = R$2.500.000

Com R$500 milhões na poupança, o rendimento mensal seria de R$2,5 milhões.

Rendimento no Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa básica de juros. O cálculo para o mesmo valor investido no Tesouro Selic seria:

Rendimento no Tesouro Selic:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa Selic Anual / 12)

Rendimento = 500.000.000 * (0,105 / 12)

Rendimento = R$4.375.000

Portanto, o rendimento mensal de R$500 milhões investidos no Tesouro Selic seria de R$4,375 milhões.

Rendimento em CDBs de bancos médios

CDBs (Certificados de Depósito Bancário) emitidos por bancos médios geralmente oferecem taxas de retorno superiores ao Tesouro Selic, com rendimento em torno de 110% do CDI (que acompanha de perto a Selic). Vamos calcular o rendimento:

Rendimento em CDBs a 110% do CDI:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI Anual * 1,10 / 12)

Rendimento = 500.000.000 * (0,105 * 1,10 / 12)

Rendimento = R$4.812.500

Assim, R$500 milhões investidos em um CDB que paga 110% do CDI renderiam aproximadamente R$4,812 milhões por mês.

Rendimento em fundos de renda fixa

Fundos de renda fixa que acompanham a Selic e o CDI também são uma alternativa, com a vantagem de diversificação e gestão profissional. Supondo uma taxa de administração de 0,5% ao ano e um rendimento de 100% do CDI:

Rendimento em fundos de renda fixa:

Rendimento = Valor Investido * (Taxa CDI Anual * 0,995 / 12)

Rendimento = 500.000.000 * (0,105 * 0,995 / 12)

Rendimento = R$4.354.375

Nesse caso, o rendimento mensal seria de R$4,354 milhões.

Comparação entre os investimentos

Poupança: R$2,5 milhões por mês

R$2,5 milhões por mês Tesouro Selic: R$4,375 milhões por mês

R$4,375 milhões por mês CDBs a 110% do CDI: R$4,812 milhões por mês

R$4,812 milhões por mês Fundos de renda fixa: R$4,354 milhões por mês

Por que é importante conhecer os rendimentos

Comparando as opções, vemos que a poupança oferece o menor rendimento, enquanto CDBs de bancos médios com 110% do CDI oferecem o maior retorno. O Tesouro Selic e os fundos de renda fixa também apresentam rendimentos significativamente superiores à poupança. Para grandes investidores, considerar alternativas como CDBs ou fundos de renda fixa pode maximizar o retorno, mantendo um nível de segurança adequado.