Quanto rende R$ 70 milhões na poupança?

Investir R$ 70 milhões na poupança oferece um rendimento fixo e seguro, embora o retorno seja modesto comparado a outras opções de investimento. Com a Selic a 10,5%, o rendimento mensal da poupança é de 0,5% sobre o valor aplicado.

História da Poupança no Brasil

A caderneta de poupança é um dos investimentos mais antigos e populares do Brasil. Sua história remonta a 1861, quando Dom Pedro II, então imperador do Brasil, instituiu a Caixa Econômica da Corte, visando incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor. Este movimento foi fundamental para consolidar a prática de poupar no país.

Na década de 1960, o governo brasileiro, durante a reforma financeira, impulsionou ainda mais a poupança, estabelecendo regras mais rígidas e garantindo a segurança dos depósitos. O objetivo era criar um ambiente favorável para que os cidadãos pudessem poupar com confiança.

Durante o Plano Real, em 1994, a poupança passou por ajustes para adequar-se às novas condições econômicas do país, mantendo-se como uma opção de investimento segura e com rendimentos atraentes, especialmente em tempos de inflação controlada.

Atualmente, a poupança continua sendo um dos investimentos mais utilizados pelos brasileiros, principalmente devido à sua simplicidade, segurança e liquidez. Apesar de suas variações ao longo dos anos, sua essência de ser um porto seguro para pequenas e grandes economias permanece intacta.

Rendimento mensal

70.000.000 x 0,005 = 350.000 reais

O rendimento mensal seria de R$ 350.000.

Rendimento anual

350.000 x 12 = 4.200.000 reais

Anualmente, o rendimento seria de R$ 4.200.000.

Comparação com outros investimentos

Certificados de Depósito Bancário (CDBs)

Um CDB que paga 120% do CDI poderia render significativamente mais. Supondo o CDI em linha com a Selic a 10,5%, o rendimento mensal poderia ser de aproximadamente R$ 420.000, resultando em um rendimento anual de R$ 5.040.000.

Tesouro Selic

Investindo em Tesouro Selic, o retorno anual seria muito próximo ao rendimento de um CDB com uma taxa equivalente ao CDI. Com a mesma taxa de 10,5%, o rendimento anual seria em torno de R$ 4.900.000.

Fundos Imobiliários (FIIs)

Os FIIs, dependendo da gestão e do portfólio, poderiam oferecer rendimentos mensais atrativos, além da possível valorização das cotas. Em cenários otimistas, o rendimento mensal poderia variar de R$ 400.000 a R$ 450.000, resultando em um rendimento anual que pode superar R$ 5.400.000.

Por que você saber sobre a poupança

Embora a poupança seja uma opção de baixo risco, seu rendimento é inferior a outras alternativas como CDBs, Tesouro Direto e FIIs. Diversificar os investimentos é essencial para potencializar os ganhos e proteger o capital contra a inflação. Avalie o perfil de risco e os objetivos financeiros antes de escolher a melhor estratégia.