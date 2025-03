Quanto rende R$ 8.000 no CDB de 110% do CDI com a Selic a 14,25%?

Em um cenário de juros altos, um CDB que paga 110% do CDI pode ser uma excelente alternativa para investidores que buscam maximizar seus ganhos sem correr grandes riscos. Com a Selic a 14,25%, os investidores têm a oportunidade de aproveitar rendimentos mais vantajosos, comparados a investimentos tradicionais como a poupança. Mas quanto de fato esse investimento pode gerar? Veja a simulação para descobrir qual é o rendimento de R$ 8.000 aplicados em um CDB com essa taxa.

Investir R$ 8.000 em um CDB que paga 110% do CDI, com a Selic a 14,25%, pode resultar em um rendimento significativamente superior à poupança, oferecendo uma rentabilidade mais atraente para investidores conservadores.

O que é o CDB e como ele se relaciona com a Selic

O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos, e o rendimento dele está geralmente atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O CDI reflete o custo do crédito entre instituições financeiras e, normalmente, está muito próximo da Selic, a taxa básica de juros da economia.

Quando um CDB paga 100% do CDI, o rendimento acompanha de perto a taxa de juros do mercado. Porém, há CDBs que oferecem percentuais superiores ao CDI, como no caso de um CDB que paga 110% do CDI, o que resulta em um rendimento mais vantajoso. Considerando que o CDI está em 14,15% ao ano, um CDB de 110% do CDI resulta em uma rentabilidade de aproximadamente 15,57% ao ano.

Quanto rende R$ 8.000 em um CDB de 110% do CDI

Ao investir R$ 8.000 em um CDB que paga 110% do CDI (com o CDI a 14,15% ao ano), o rendimento mensal seria de aproximadamente 1,23% ao mês. Veja a simulação para três horizontes de tempo:

6 meses:

Montante final: R$ 8.610,93

Rendimento: R$ 610,93

1 ano:

Montante final: R$ 9.276,81

Rendimento: R$ 1.276,81

3 anos:

Montante final: R$ 11.380,63

Rendimento: R$ 3.380,63

Vantagens de investir em CDB de 110% do CDI

Investir em um CDB de 110% do CDI oferece uma série de vantagens, especialmente em um cenário de Selic alta. Entre as principais vantagens, destacam-se:

Rentabilidade superior: com a Selic em 14,25% ao ano e o CDI em 14,15%, o rendimento de um CDB que paga 110% do CDI é de aproximadamente 15,57% ao ano. Esse rendimento é muito superior à poupança, que atualmente oferece uma rentabilidade de apenas 6,17% ao ano. Além disso, ele proporciona ganhos reais, ou seja, a rentabilidade do CDB supera a inflação, garantindo que o poder de compra do investidor não seja corroído ao longo do tempo.

com a Selic em 14,25% ao ano e o CDI em 14,15%, o rendimento de um CDB que paga 110% do CDI é de aproximadamente 15,57% ao ano. Esse rendimento é muito superior à poupança, que atualmente oferece uma rentabilidade de apenas 6,17% ao ano. Além disso, ele proporciona ganhos reais, ou seja, a rentabilidade do CDB supera a inflação, garantindo que o poder de compra do investidor não seja corroído ao longo do tempo. Segurança: o CDB é considerado um investimento de baixo risco. Quando emitido por instituições financeiras sólidas, o risco de calote é mínimo. Além disso, os CDBs são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) , que garante até R$ 250 mil por CPF e por banco, proporcionando maior segurança ao investidor.

o CDB é considerado um investimento de baixo risco. Quando emitido por instituições financeiras sólidas, o risco de calote é mínimo. Além disso, os CDBs são protegidos pelo , que garante até R$ 250 mil por CPF e por banco, proporcionando maior segurança ao investidor. Liquidez: muitos CDBs oferecem liquidez diária ou prazos de resgates curtos, o que significa que o investidor pode acessar seu dinheiro rapidamente, caso necessário, sem comprometer a rentabilidade. Essa flexibilidade é uma vantagem importante para quem não deseja se comprometer a longo prazo.

Vale a pena esse investimento?

Investir em um CDB de 110% do CDI em um cenário de Selic a 14,25% oferece uma rentabilidade bastante atrativa para quem busca um investimento seguro e rentável. No caso de um investimento de R$ 8.000, o rendimento após um ano seria de R$ 1.276,81, com um montante final de R$ 9.276,81.