Quanto você acumula investindo R$ 2.500 por mês no Tesouro Selic com a Selic a 14,25% por 3 anos? Entenda as vantagens e como calcular o rendimento do Tesouro Selic em um período de 36 meses

Investir no Tesouro Selic é uma das formas mais seguras de aplicar seu dinheiro com rentabilidade atrelada à taxa de juros, mantendo liquidez e segurança no processo (Rostislav_Sedlacek/Getty Images)