Quanto rende R$ 50 mil na poupança em 1 ano?

Investir na poupança continua sendo uma escolha popular no Brasil, especialmente entre investidores conservadores. Mas será que ela é a melhor opção para fazer o dinheiro render? Com a Selic atualmente em 12,25% ao ano, calculamos quanto R$ 50 mil renderia em 1 ano e destacamos alternativas mais atrativas para o seu dinheiro.

Como fazer o cálculo?

Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic + Taxa Referencial (TR), sendo que a TR, atualmente, está próxima de zero. Com isso, o resultado será de, aproximadamente, 8,575% ao ano.

Cálculo:

R$ 50.000 x 8,575% = R$ 4.287,50.

Após um ano, o saldo final seria de aproximadamente R$ 54.287,50.

Quanto rende R$ 50 mil na poupança em um mês?

Para calcular o rendimento mensal, basta dividir o percentual anual por 12 meses. Desse modo a conta ficaria assim:

Cálculo:

(8,575% ÷ 12) = 0,7146% ao mês.

R$ 50.000 x 0,7146% = R$ 357,30 por mês.

Assim, o total seria de cerca de R$ 357,30, acumulando ao longo dos meses graças ao efeito dos juros compostos.

Por que a poupança é um investimento seguro?

Considerada um dos investimentos mais seguros disponíveis no mercado brasileiro, a poupança atrai pessoas que desejam criar uma reserva de emergência na qual possam sacar o dinheiro no momento em que tiverem necessidade.

Além desta liquidez imediata, sem penalidades, outras vantagens do investimento são a Garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e a isenção de imposto de renda.

No caso do FGC, este garante que até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, o dinheiro estará protegido, mesmo em caso de falência do banco.

Quanto tempo deixar o dinheiro na poupança?

O tempo ideal para deixar o dinheiro investido na poupança vai depende dos objetivos financeiros de cada pessoa. No entanto, considerando a baixa rentabilidade em comparação com outras opções de investimento, ela é mais adequada para situações específicas, como objetivos de curto prazo (até 6 meses) e reserva de emergência.

3 opções de investimentos seguros e mais rentáveis

Além da poupança, existem outras opções seguras e mais rentáveis para quem deseja investir o patrimônio. Vejas as três principais:

1. Tesouro Selic

É um título público emitido pelo Governo Federal, com rendimento atrelado à taxa Selic. O rendimento estimado é de 12,25% ao ano (bruto), com desconto do IR que varia de 15% a 22,5%, dependendo do prazo. Sua principal vantagem é a alta segurança e liquidez diária, o que o torna ideal para reservas de emergência ou investidores iniciantes.

Exemplo prático: Com R$ 50 mil aplicados no Tesouro Selic por um ano, o rendimento líquido seria de cerca de R$ 5.206,25 após os descontos.

2. CDB com liquidez diária

O CDB é um título emitido por bancos, onde o investidor "empresta" dinheiro à instituição em troca de rendimentos. A modalidade com liquidez diária permite o resgate a qualquer momento, sendo uma opção mais versátil. A rentabilidade geralmente está atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que acompanha a taxa Selic. Alguns oferecem 100% ou mais do CDI.

Exemplo prático: Um CDB que paga 100% do CDI renderia aproximadamente R$ 5.206,25 líquidos em um ano para um investimento de R$ 50 mil.

3. LCI e LCA (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio)

São títulos emitidos por bancos para financiar os setores imobiliário (LCI) e do agronegócio (LCA). Esses investimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que aumenta sua atratividade.

A rentabilidade das LCIs e LCAs é geralmente expressa como um percentual do CDI, variando entre 85% e 95%.

Exemplo prático: Uma LCI que paga 90% do CDI renderia cerca de R$ 5.512,50 líquidos em um ano, para um investimento de R$ 50 mil.

Por que você deve saber disso?

Entender as diferenças entre a poupança e outras opções de investimento é essencial para tomar decisões financeiras mais inteligentes e maximizar o rendimento do seu dinheiro. Embora a poupança ofereça simplicidade e segurança, ela não é a melhor escolha para quem busca rentabilidade.

Investir em alternativas como Tesouro Selic, CDBs e LCIs pode garantir retornos mais elevados sem abrir mão da segurança, ajudando você a alcançar seus objetivos financeiros de forma mais eficiente. Informar-se é o primeiro passo para construir um futuro financeiro mais sólido.