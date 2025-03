Quanto rende R$ 5.000 em um CDB com 100% do CDI com a Selic a 14,25%?

Com a Selic a 14,25% ao ano, os investimentos atrelados ao CDI se tornam uma opção bastante atraente para quem busca rentabilidade superior à da poupança e com um risco relativamente baixo. O Certificado de Depósito Bancário (CDB), um dos produtos de renda fixa mais procurados, paga uma rentabilidade diretamente atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que está atualmente em torno de 14,15% ao ano. Mas quanto renderiam R$ 5.000 aplicados em um CDB que paga 100% do CDI? Veja a simulação e entenda as vantagens desse tipo de investimento.

Investir R$ 5.000 em um CDB que paga 100% do CDI, com o CDI a 14,15%, pode gerar um retorno de aproximadamente R$ 682 ao longo de um ano, resultando em um montante final de R$ 5.682. Para quem busca uma alternativa segura e de boa rentabilidade, o CDB se apresenta como uma escolha sólida, principalmente com a alta da taxa Selic.

O que é o CDB e como ele se relaciona com a Selic

O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos, cujo rendimento é atrelado ao CDI, uma taxa de juros que reflete o custo do empréstimo entre instituições financeiras. Quando o CDB paga 100% do CDI, isso significa que a rentabilidade do investimento acompanha diretamente o desempenho dessa taxa.

O CDI costuma ficar muito próximo da Selic e, atualmente, está em torno de 14,15% ao ano, um valor ligeiramente inferior ao da Selic de 14,25%. No entanto, o rendimento do CDB é impactado diretamente por essa variação, oferecendo ao investidor um retorno previsível e competitivo. Vale lembrar que os CDBs podem ter diferentes percentuais do CDI, mas, neste exemplo, estamos considerando um CDB com 100% do CDI.

Quanto rende R$ 5.000 em um CDB a 100% do CDI?

Para calcular o rendimento de R$ 5.000 em um CDB que paga 100% do CDI, é preciso utilizar a fórmula de juros compostos. Com a taxa mensal de aproximadamente 1,12% (baseada no CDI de 14,15% ao ano), ao longo de 12 meses, o montante final seria de R$ 5.682, resultando em R$ 682 de rendimento bruto. Esse valor desconsidera o imposto de renda e eventuais taxas.

Vantagens de investir em CDBs com 100% do CDI

Investir em um CDB que paga 100% do CDI oferece várias vantagens, especialmente quando a Selic está alta, como ocorre atualmente. Entre as principais vantagens estão:

Segurança: o CDB é considerado um investimento de baixo risco, principalmente quando comparado a investimentos mais voláteis. Além disso, os CDBs são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) , que garante até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, oferecendo uma camada adicional de segurança para o investidor.

o CDB é considerado um investimento de baixo risco, principalmente quando comparado a investimentos mais voláteis. Além disso, os CDBs são protegidos pelo , que garante até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, oferecendo uma camada adicional de segurança para o investidor. Rentabilidade competitiva: quando o CDI está em torno de 14,15% ao ano, o rendimento de um CDB que paga 100% do CDI é superior ao de muitas outras opções de investimento, como a poupança, que oferece uma rentabilidade bem mais baixa. Além disso, o CDB proporciona ganhos reais, ou seja, seu rendimento supera a inflação.

quando o CDI está em torno de 14,15% ao ano, o rendimento de um CDB que paga 100% do CDI é superior ao de muitas outras opções de investimento, como a poupança, que oferece uma rentabilidade bem mais baixa. Além disso, o CDB proporciona ganhos reais, ou seja, seu rendimento supera a inflação. Liquidez: muitos CDBs oferecem liquidez diária, o que permite ao investidor resgatar o valor aplicado a qualquer momento, sem perder o rendimento acumulado até o momento do resgate. Para quem precisa de flexibilidade, essa é uma grande vantagem.

É uma boa opção?

Investir em um CDB com 100% do CDI é uma opção segura e rentável para quem deseja aproveitar a alta da Selic e obter ganhos significativos com baixo risco. No caso de um investimento de R$ 5.000, o retorno após 12 meses seria de aproximadamente R$ 682, totalizando R$ 5.682. Essa rentabilidade é superior à da poupança e a de muitos outros investimentos conservadores.