Quanto rende R$ 50.000 investidos em Tesouro Direto com a Selic a 14,25%?

Com a Selic a 14,25% ao ano, o Tesouro Direto se torna uma das opções mais atraentes para quem busca segurança e rentabilidade em um cenário de juros altos. O Tesouro Direto é uma plataforma de compra e venda de títulos públicos do governo federal, e, quando atrelado à Selic, oferece uma rentabilidade previsível e atrativa para investidores que buscam fugir da volatilidade do mercado. Mas quanto rende, de fato, um investimento de R$ 50.000 em Tesouro Direto nesse cenário? Veja a simulação e as vantagens desse tipo de aplicação.

Com a Selic em 14,25%, R$ 50.000 investidos no Tesouro Direto podem gerar um retorno significativo ao longo de um ano, com a rentabilidade dependendo do tipo de título escolhido e do prazo de vencimento. Neste artigo, são apresentadas simulações de quanto esse valor poderia render em diferentes tipos de títulos do Tesouro Direto.

O que é o Tesouro Direto e como ele funciona

O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite aos investidores pessoas físicas comprarem títulos públicos com o objetivo de financiar a dívida pública do Brasil. Esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e podem ser adquiridos diretamente pela plataforma do Tesouro Direto. Os títulos podem ser pré-fixados (onde a rentabilidade é definida no momento da compra), pós-fixados (atrelados à Selic ou à inflação) e híbridos (com uma parte da rentabilidade atrelada à inflação e outra à Selic).

No cenário atual de Selic a 14,25%, o Tesouro Selic é um dos títulos mais procurados, pois ele é pós-fixado e acompanha de perto a taxa de juros básica da economia, oferecendo um rendimento previsível e de baixo risco. Para investidores que buscam segurança e rentabilidade superior à poupança, o Tesouro Selic é uma excelente opção, já que ele oferece rendimentos mais altos do que a tradicional conta de poupança.

Quanto rende R$ 50.000 no Tesouro Direto?

Veja a simulação de rendimento para R$ 50.000 investidos no Tesouro Selic com a Selic a 14,25% ao ano (aproximadamente 1,12% ao mês), considerando três horizontes de tempo: seis meses, 1 ano e 3 anos.

Rendimento de R$ 50 mil em seis meses:

Montante final: R$ 53.406,27

Rendimento: R$ 3.406,27

Rendimento de R$ 50 mil em 1 ano:

Montante final: R$ 56.000

Rendimento: R$ 6.000

Rendimento de R$ 50 mil em 3 anos:

Montante final: R$ 71.646,99

Rendimento: R$ 21.646,99

Vantagens de investir no Tesouro Direto com a Selic a 14,25%

Investir no Tesouro Direto oferece diversas vantagens, especialmente em um cenário de Selic elevada. Entre as principais estão:

Segurança: o Tesouro Direto é considerado um investimento de baixo risco, já que os títulos públicos são garantidos pelo governo federal. Isso significa que o risco de calote é praticamente inexistente.

Rentabilidade atrativa: com a Selic a 14,25%, o Tesouro Direto oferece rendimentos muito superiores à poupança. Além disso, a rentabilidade dos títulos públicos tende a superar a inflação, proporcionando ganhos reais para os investidores.

Liquidez: o Tesouro Direto tem liquidez diária, ou seja, o investidor pode resgatar o valor aplicado a qualquer momento, embora o rendimento final dependa do prazo de resgate. Para quem tem o dinheiro investido por mais tempo, o rendimento tende a ser maior, especialmente se o investidor escolher títulos com vencimento mais longo.

Acessibilidade: o Tesouro Direto permite que qualquer pessoa comece a investir com valores baixos. O valor mínimo de compra é de R$ 30, o que torna o Tesouro Direto acessível para investidores iniciantes ou para quem deseja diversificar a carteira com um investimento de baixo risco.

É uma boa opção?

Investir no Tesouro Direto com a Selic a 14,25% é uma excelente opção para quem busca segurança e rentabilidade superior à da poupança. No caso de um investimento de R$ 50.000 em Tesouro Selic, o retorno seria de R$ 6.000 ao longo de 12 meses, o que representa uma rentabilidade bastante atrativa em um cenário de juros elevados.