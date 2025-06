Quanto investir para ter uma renda passiva de R$ 12.000 por mês com a Selic a 14,75%?

Ter uma renda de R$ 12 mil por mês sem precisar trabalhar pode parecer uma realidade distante para muitos. Mas com planejamento, investimentos inteligentes e um cenário de juros altos, como o atual, esse objetivo pode ser alcançável. O segredo está em entender o rendimento real do dinheiro e como aproveitá-lo com segurança.

Como funciona a Selic

A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia diretamente o rendimento de diversos investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e fundos DI. Quando está alta, como os 14,75% ao ano, a rentabilidade líquida desses produtos se torna bastante atrativa para quem busca renda passiva.

Selic alta geralmente indica maior retorno para investimentos conservadores. Mas é importante lembrar que a taxa pode variar com as decisões do Banco Central ao longo do tempo, impactando os ganhos futuros.

Quanto preciso investir?

Para uma renda passiva de R$ 12.000 por mês, o cálculo parte do rendimento líquido mensal. Com a Selic em 14,75% ao ano, o rendimento bruto estimado é de cerca de 1,16% ao mês. Considerando um investimento com prazo de 1 ano, a alíquota de Imposto de Renda seria de 20%. Descontando este imposto, o rendimento líquido fica em torno de 0,928% ao mês.

Com essa taxa líquida mensal de aproximadamente 0,928%, o capital necessário para gerar R$ 12.000 mensais é de aproximadamente R$ 1.293.000. Esse é o valor que, investido em um ativo com rendimento líquido atrelado à Selic, pode proporcionar a renda desejada de forma estável.

Cuidados na hora de investir

A primeira atenção deve estar voltada ao prazo e à liquidez dos investimentos. Aplicações com rendimento atrelado à Selic, como o Tesouro Selic, têm liquidez diária, mas nem todos os ativos do mercado oferecem a mesma facilidade de resgate.

Também é necessário considerar o imposto de renda e possíveis taxas cobradas pelas corretoras ou bancos. Esses custos impactam diretamente o rendimento líquido final.

Outro ponto importante é a variação da Selic. Caso ela seja reduzida nos próximos ciclos econômicos, será necessário recalcular o valor investido para manter a mesma renda mensal.

Vale a pena esse investimento?

Para quem busca estabilidade, liquidez e previsibilidade, investir com base na Selic é uma estratégia atraente — especialmente quando ela está em patamares elevados. Além disso, é uma forma de obter renda passiva sem se expor aos riscos mais comuns da renda variável.

Por outro lado, o investidor deve estar preparado para o cenário mudar. Se a Selic cair, os rendimentos mensais também diminuem, e será necessário ajustar o estilo de vida ou reforçar os aportes.

O que você deve considerar

Avaliar o próprio perfil de risco, manter uma carteira diversificada e ter acompanhamento financeiro contínuo são atitudes que fortalecem qualquer estratégia de renda passiva. A Selic pode ser uma aliada valiosa, mas não deve ser a única base de decisão.

Buscar uma renda mensal de R$ 12 mil com investimentos é viável, sim. Mas, como em qualquer plano financeiro, exige disciplina, conhecimento e uma visão realista do cenário econômico.