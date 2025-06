Quanto rende R$ 20.000 no Tesouro Direto com a Selic a 14,75%? Simulação mostra rentabilidade líquida do investimento em diferentes prazos e impacto do Imposto de Renda

O Tesouro Selic representa uma excelente porta de entrada para quem está começando a investir ou busca segurança com rentabilidade superior à poupança. (Towfiqu Photography/Getty Images)