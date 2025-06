Quanto rende R$ 1.000 no Tesouro Direto, poupança e CDBs com a Selic a 14,75%?

Para muitos brasileiros, R$ 1.000 representa a primeira reserva de emergência ou o primeiro passo no mundo dos investimentos. Mas onde aplicar esse dinheiro para obter o melhor retorno sem correr riscos desnecessários? Com a Selic em patamar elevado, três opções se destacam no cenário conservador: Tesouro Direto, poupança e CDBs. Cada uma tem suas particularidades e pode ser mais adequada dependendo do seu perfil e objetivos.

Como cada investimento funciona

A poupança é o investimento mais tradicional dos brasileiros. Funciona de forma simples: você deposita o dinheiro e recebe juros mensais calculados sobre o valor aplicado. Com a Selic acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR (Taxa Referencial).

O Tesouro Direto é como emprestar dinheiro para o governo federal. No caso do Tesouro Selic, você recebe juros diários equivalentes à taxa básica da economia. É considerado o investimento mais seguro do país, já que tem garantia do Tesouro Nacional.

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) funcionam como empréstimos para bancos. Você empresta dinheiro para a instituição financeira e recebe juros em troca. A rentabilidade varia conforme o percentual do CDI oferecido pelo banco.

Todos esses investimentos são considerados de baixo risco, mas cada um tem suas regras específicas de tributação e liquidez que podem impactar significativamente o rendimento final.

Quanto renderia cada investimento

Em 6 meses:

Tesouro Selic: R$ 1.055,80 (ganho de R$ 55,80)

R$ 1.055,80 (ganho de R$ 55,80) Poupança: R$ 1.050,36 (ganho de R$ 50,36)

R$ 1.050,36 (ganho de R$ 50,36) CDB 100% CDI: R$ 1.057,30 (ganho de R$ 57,30)

Em 1 ano:

Tesouro Selic: R$ 1.116,00 (ganho de R$ 116,00)

R$ 1.116,00 (ganho de R$ 116,00) Poupança: R$ 1.103,25 (ganho de R$ 103,25)

R$ 1.103,25 (ganho de R$ 103,25) CDB 100% CDI: R$ 1.118,00 (ganho de R$ 118,00)

Os CDBs lideram em rentabilidade, seguidos pelo Tesouro Selic, enquanto a poupança fica em terceiro lugar nos dois períodos analisados. A diferença pode parecer pequena, mas se multiplica ao longo do tempo.

Quais as principais diferenças de cada ativo

A principal vantagem da poupança é a simplicidade e isenção de Imposto de Renda. Você pode sacar o dinheiro a qualquer momento sem perder rentabilidade, desde que respeite o aniversário mensal da aplicação.

O Tesouro Selic oferece liquidez diária total, permitindo resgates a qualquer momento sem perda de rentabilidade. Porém, sofre desconto de IR que varia de 22,5% a 15% conforme o tempo de aplicação.

Os CDBs apresentam as melhores rentabilidades, mas nem todos oferecem liquidez diária. Muitos exigem que o dinheiro fique aplicado até o vencimento para garantir a rentabilidade prometida. Também sofrem desconto de IR.

Quanto à segurança, todos são protegidos: poupança e CDBs pelo FGC (até R$ 250 mil por CPF e instituição), e o Tesouro Direto pelo governo federal.

O que considerar antes de investir

Antes de escolher onde aplicar seus R$ 1.000, defina seus objetivos. Se é para reserva de emergência, priorize liquidez e simplicidade. A poupança pode ser mais adequada para quem está começando.

Para quem busca rentabilidade superior e não se importa em pagar Imposto de Renda, o Tesouro Selic é uma excelente opção. Oferece segurança máxima e liquidez diária, sendo ideal para diferentes perfis de investidor.

Os CDBs são interessantes para quem pode deixar o dinheiro aplicado por períodos mais longos. Verifique sempre se o banco oferece liquidez diária e compare as rentabilidades oferecidas por diferentes instituições.

Lembre-se de que a rentabilidade está diretamente ligada ao cenário econômico e pode variar conforme mudanças na Selic. Diversificar entre essas opções também pode ser uma estratégia inteligente.