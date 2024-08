Quanto rende R$ 10 milhões em CDB por dia?

Investir em Certificados de Depósito Bancário (CDB) é uma opção popular para quem busca segurança e rentabilidade. Mas quanto rende, na prática, um investimento de R$ 10 milhões em CDB por dia, especialmente considerando a taxa Selic a 10,5%? Vamos calcular esse rendimento e compará-lo com outras opções de investimento disponíveis no mercado.

Rendimento diário de R$ 10 milhões em CDB

O rendimento de um CDB está diretamente relacionado ao percentual do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) que o banco oferece, sendo o CDI uma taxa que acompanha de perto a Selic. Para entender o rendimento diário, vamos considerar diferentes cenários de CDB.

CDB com 90% do CDI

Considerando que o CDI anual esteja alinhado com a Selic a 10,5%, o rendimento diário seria calculado assim:

Rendimento bruto diário: R$ 10.000.000 x (0,105 x 0,90 / 252) ≈ R$ 3.125

CDB com 100% do CDI

Para um CDB que paga 100% do CDI, o rendimento seria:

Rendimento bruto diário: R$ 10.000.000 x (0,105 / 252) ≈ R$ 3.472

CDB com 110% do CDI

Em um CDB que paga 110% do CDI, o rendimento diário seria:

Rendimento bruto diário: R$ 10.000.000 x (0,105 x 1,10 / 252) ≈ R$ 3.819

Comparação com outros investimentos

Vamos agora comparar esse rendimento diário com outras opções conservadoras de investimento:

Poupança

Com a Selic a 10,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, o que resulta em:

Rendimento bruto diário: R$ 10.000.000 x (0,005 / 30) ≈ R$ 1.667

A poupança oferece um rendimento diário significativamente inferior ao de um CDB, mesmo em cenários onde o CDB paga menos que 100% do CDI.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic, que acompanha de perto o CDI, oferece um rendimento diário que se aproxima do de um CDB com 100% do CDI:

Rendimento bruto diário estimado: ≈ R$ 3.472

Essa opção é altamente segura, sendo garantida pelo governo, o que a torna uma escolha confiável para investidores conservadores.

Fundos DI

Fundos DI, que são atrelados ao CDI, também oferecem uma rentabilidade diária competitiva. Com uma taxa de administração baixa, o rendimento pode ser próximo ao de um CDB que paga cerca de 98% do CDI.

Rendimento bruto diário estimado: Aproximadamente R$ 3.400

Por que você deve saber sobre isso

Investir R$ 10 milhões em um CDB pode render entre R$ 3.125 e R$ 3.819 por dia, dependendo do percentual do CDI oferecido pelo banco. Comparado a outras opções de investimento conservadoras, como a poupança e o Tesouro Selic, o CDB tende a oferecer um retorno diário mais alto, especialmente em condições onde o percentual do CDI é igual ou superior a 100%.

Embora o CDB ofereça uma rentabilidade interessante, é essencial considerar outros fatores, como a liquidez e o prazo de investimento, antes de tomar uma decisão. Diversificar a carteira pode ser uma boa estratégia para maximizar ganhos e minimizar riscos, garantindo que seus investimentos estejam bem protegidos e rendendo o máximo possível.