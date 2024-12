Quanto rende R$ 10 mil por mês com a Selic a 12,25%

Por que você precisa saber disso

Com a Selic a 12,25% ao ano, um investimento inicial de R$ 10 mil rende aproximadamente R$ 77,12 líquidos em um mês e cerca de R$ 977,15 líquidos ao final de um ano, dependendo do imposto de renda aplicado. Embora o rendimento não seja expressivo em curto prazo, a segurança e a liquidez tornam esses investimentos uma escolha interessante, especialmente para quem busca proteção e crescimento estável do patrimônio.