Quanto investir para ter uma renda de R$ 12 mil por mês com a Selic a 12,25%

Ter uma renda passiva de R$ 12 mil por mês é o objetivo de muitas pessoas que buscam segurança financeira e independência. Com a Selic em 12,25% ao ano, é possível calcular quanto seria necessário investir para atingir esse rendimento. A seguir, explicamos como fazer esse cálculo considerando a taxa Selic e os impostos aplicáveis.

Entendendo a Selic e o rendimento mensal

A taxa Selic de 12,25% ao ano corresponde a aproximadamente 0,964% ao mês. No entanto, é importante lembrar que investimentos como o Tesouro Selic ou CDBs pós-fixados estão sujeitos à incidência do imposto de renda, o que reduz o rendimento líquido.

Cálculo do valor necessário para o rendimento bruto

Para calcular o valor total necessário para gerar uma renda bruta de R$ 12 mil por mês, dividimos o valor desejado pela taxa mensal bruta:

Valor necessário = Renda mensal desejada ÷ Taxa mensal bruta

Valor necessário = 12.000 ÷ 0,964%

Valor necessário = R$ 1.244.818,98

Portanto, para gerar R$ 12 mil brutos por mês, seria necessário investir cerca de R$ 1.244.819.

Cálculo do valor necessário para o rendimento líquido

O imposto de renda incide sobre o rendimento, de acordo com a tabela regressiva:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15%

Vamos considerar a alíquota de 15% (para resgates após dois anos) para calcular o rendimento líquido. Nesse caso, o rendimento líquido mensal seria:

Rendimento líquido = Rendimento bruto × (1 - Imposto de Renda)

Rendimento líquido = 12.000 × (1 - 0,15)

Rendimento líquido = R$ 10.200

Para atingir R$ 12 mil líquidos por mês, é necessário que o rendimento bruto seja maior. Calculamos o valor necessário para gerar esse rendimento bruto ajustado:

Rendimento bruto necessário = Renda mensal desejada ÷ (1 - Imposto de Renda)

Rendimento bruto necessário = 12.000 ÷ 0,85

Rendimento bruto necessário = R$ 14.117,65

Agora, dividimos esse valor pela taxa mensal para encontrar o total a ser investido:

Valor necessário = Rendimento bruto necessário ÷ Taxa mensal bruta

Valor necessário = 14.117,65 ÷ 0,964%

Valor necessário = R$ 1.464.752,59

Portanto, para gerar R$ 12 mil líquidos por mês, seria necessário investir cerca de R$ 1.464.753, considerando o imposto de renda.

Fatores a considerar

Liquidez: Produtos como o Tesouro Selic oferecem liquidez diária, o que é ideal para renda passiva.

Produtos como o Tesouro Selic oferecem liquidez diária, o que é ideal para renda passiva. Taxas: Verifique se o investimento tem custos adicionais, como taxas de administração ou custódia, que podem impactar o rendimento.

Verifique se o investimento tem custos adicionais, como taxas de administração ou custódia, que podem impactar o rendimento. Inflação: Considere a inflação ao longo do tempo, que pode reduzir o poder de compra da sua renda passiva.

Por que você precisa saber disso

Com a Selic a 12,25% ao ano, seria necessário investir cerca de R$ 1.464.753 para gerar uma renda líquida mensal de R$ 12 mil, considerando a alíquota de 15% do imposto de renda. Esse cálculo pode variar dependendo do prazo de investimento e do tipo de aplicação escolhida. Planejar e diversificar os investimentos é essencial para garantir a estabilidade e o crescimento do patrimônio a longo prazo.