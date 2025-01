Quanto rende R$ 1.000 por mês no Tesouro Direto

Investir no Tesouro Direto é uma das formas mais seguras de obter rendimentos consistentes, especialmente em cenários de taxa Selic elevada. Com R$ 1.000 aplicados mensalmente no Tesouro Selic, os juros compostos podem gerar um crescimento significativo ao longo do tempo. Confira os cálculos detalhados para entender como seu dinheiro pode render com essa aplicação.

Rendimento no Tesouro Direto (Tesouro Selic)

O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros da economia e é emitido pelo governo brasileiro, garantindo segurança e liquidez. Atualmente, com a Selic em 11,25% ao ano, o rendimento bruto dessa aplicação é próximo a esse percentual. Porém, há incidência de Imposto de Renda e taxa de custódia da B3, que afetam o rendimento líquido.

Cálculo do rendimento mensal bruto:

Valor investido mensalmente: R$ 1.000

Rendimento anual bruto: 11,25% (ou 0,1125 em decimal)

Rendimento mensal bruto: (11,25% ÷ 12) × R$ 1.000 ≈ R$ 9,38

Cálculo do rendimento líquido:

Imposto de Renda: Para investimentos entre 181 e 360 dias, a alíquota é de 20%. Rendimento mensal bruto: R$ 9,38 × 0,20 = R$ 1,88

Taxa de custódia: 0,2% ao ano. Para R$ 1.000, equivale a R$ 1.000 × 0,002 ÷ 12 = R$ 0,17 por mês

Rendimento mensal líquido: R$ 9,38 - R$ 1,88 - R$ 0,17 = R$ 7,50

Ao longo de um ano, aplicando R$ 1.000 por mês, o montante acumulado seria de aproximadamente R$ 12.088,00, considerando o rendimento líquido acumulado.

Por que o Tesouro Selic é uma boa opção?

Mesmo com a incidência de taxas e tributos, o Tesouro Selic oferece rentabilidade superior à poupança e alta liquidez, permitindo o resgate a qualquer momento. É ideal para quem busca segurança, simplicidade e um retorno acima da inflação.

Exemplo de crescimento com aportes mensais

Como os cálculos de crescimento para 5 e 10 anos dependem de premissas como reinvestimento dos rendimentos e manutenção da taxa Selic, recomendamos o uso de simuladores específicos para obter estimativas precisas baseadas em cenários atualizados.

Conclusão

Com R$ 1.000 aplicados mensalmente, o Tesouro Selic é uma alternativa segura e eficiente para acumular patrimônio no médio e longo prazo. Mesmo com os descontos de impostos e taxas, o rendimento é superior à poupança, oferecendo maior retorno sobre os investimentos. Para quem busca segurança e facilidade, o Tesouro Selic é uma das melhores escolhas no mercado atual.