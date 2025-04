JBS (JBSS3) conclui compra de 50% das ações da Mantiqueira

A JBS (JBSS3) comunicou nesta terça-feira, 1, que concluiu a aquisição de 48,5% do capital social total e 50% das ações com direito a voto da Mantiqueira Alimentos. O valor da transação custou R$ 1,9 bilhão.

Em comunicado oficial ao mercado, a dona da Friboi e da Seara, informou sobre a compra da Mantiqueira, que representa para a JBS o ingresso no setor de ovos e está em linha com a estratégia da companhia, reforçando sua plataforma global diversificada por geografias e proteínas, o que tem permitido à companhia continuar crescendo com resultados sólidos.

A empresa comunicou em janeiro deste ano sobre a compra que tem como o objetivo ampliar a presença da empresa em mercados locais e internacionais, consolidando sua posição como uma plataforma de alimentos diversificada por geografias e por proteínas.

Com unidades em seis estados brasileiros e uma rede de distribuição que alcança 16 estados, a Mantiqueira também tem presença internacional, exportando para mercados na América do Sul, Ásia, África e Oriente Médio.