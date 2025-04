BC notifica Anitta por declaração de bens no exterior fora do prazo; veja o valor de possível multa

O Banco Central notificou a cantora Anitta por não fornecer, dentro do prazo estipulado, informações sobre seus bens e valores no exterior. A notificação foi publicada no Diário Eletrônico da instituição no dia 21 de março, com o nome de batismo da artista, Larissa de Macedo Machado.

De acordo com a entidade, o prazo para a entrega dos dados expirou em 31 de dezembro de 2020, sem que a artista cumprisse a exigência.

Como consequência, a cantora recebeu uma notificação concedendo um prazo de 30 dias para apresentar sua defesa.

O documento do Banco Central menciona ainda uma possível penalidade prevista no artigo 60, inciso I, da Circular nº 3.857 da instituição. A norma estabelece a aplicação de multa, que pode chegar a R$ 250 mil.

Notificação para Anitta sobre declaração de bens foi divulgada na plataforma do Banco Central em 21 de março (Banco Central/Reprodução)

O BC também reforçou que o processo seguirá normalmente, independentemente de qualquer manifestação da artista. Além disso, destacou a necessidade de manter seus dados atualizados, incluindo endereço, telefone e e-mail, assim como os de seu procurador, caso possua um.

Procurada pela EXAME, a equipe de Anitta explicou, por meio de nota, que a cantora está ciente da situação e que está regular com suas obrigações tributárias. Veja a íntegra do texto a seguir:

"A cantora Larissa de Macedo Machado está em dia com todas as suas obrigações tributárias no Brasil e no exterior. A multa em questão se deve ao atraso no envio da declaração, o que já foi sanado".