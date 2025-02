Quanto rende o prêmio de R$ 105 milhões da Mega-Sena?

A Mega-Sena acumulou novamente, e agora o prêmio está no valor de R$ 105 milhões. Um montante tão alto chama atenção daqueles que sonham em mudar de vida, mas para fazer o valor render é preciso escolher a aplicação certa para investir.

Neste artigo, vamos calcular o que o ganhador pode esperar ao aplicar esse prêmio na poupança, CDBs e Tesouro Selic, além de mostrar qual é a melhor opção, levando em conta segurança, liquidez e rendimento.

Quanto rende o prêmio?

Na poupança, com a Selic a 13,25% ao ano, o rendimento seria de cerca de 0,65% ao mês, o que significa que em um mês, o valor de renderia R$ 682.500 por mês. Em um ano, o lucro será de R$ 8,19 milhões

Já em um CDB de liquidez diária, que tem rentabilidade atrelada ao CDI e que também acompanha a Selic, o rendimento seria um pouco superior. Supondo que o CDB pague 100% do CDI, o rendimento mensal seria de aproximadamente 1,03%. Com isso, o valor investido renderia cerca de R$ 1.081.500 ao mês, o que daria aproximadamente R$ 12,98 milhões por ano.

O Tesouro Selic, por ser atrelado à Selic, oferece rentabilidade similar à do CDB. Em um investimento de R$ 105 milhões, o rendimento seria de aproximadamente R$ 1.081.500 por mês, ou R$ 12,98 milhões por ano, considerando o pagamento de taxas de custódia e impostos sobre os rendimentos.

Qual o melhor investimento para o prêmio?

Cada uma das opções apresenta características diferentes que devem ser avaliadas conforme o perfil e as necessidades do investidor. A poupança é uma opção segura e líquida, ou seja, permite acesso imediato ao dinheiro e também não sofre com a tributação do Imposto de Renda. No entanto, o rendimento é o menor entre as opções, especialmente em tempos de alta da Selic.

O CDB oferece uma rentabilidade superior e é bastante seguro, especialmente quando é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição.

No entanto, se o valor aplicado for superior a esse limite, não haverá a cobertura do FGC, o que pode aumentar o risco. Além disso, o CDB tem liquidez imediata se for de liquidez diária, o que oferece ao investidor flexibilidade.

O Tesouro Selic, por sua vez, também é considerado uma opção segura, com o benefício de ser garantido pelo Governo Federal. A liquidez é boa, mas o investidor precisa esperar até o vencimento ou vender antes no mercado secundário, o que pode acarretar uma perda de rentabilidade dependendo das condições de mercado.

Em termos de rentabilidade, o Tesouro Selic se aproxima do CDB, mas com a vantagem de ser uma aplicação diretamente vinculada ao governo, sem risco de calote.

Portanto, se o objetivo é maximizar o rendimento com segurança e sem abrir mão da liquidez, a melhor opção pode ser o CDB, com 100% do CDI. Porém, se a segurança máxima for o critério decisivo, o Tesouro Selic se destaca.

Como apostar na Mega-Sena?

As apostas no concurso podem ser feitas de duas maneiras: nas casas lotéricas ou online. Na lotérica, o apostador escolhe seus números ou opta pela "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números aleatoriamente. Já pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, é possível fazer a aposta com mais comodidade.

O valor mínimo da aposta é de R$ 4,50, para a escolha de seis números, mas é possível apostar em até 15 números, aumentando as chances de ganhar (e também o valor da aposta).

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na próxima quinta-feira (20), e as chances de levar o prêmio variam de acordo com o número de dezenas apostadas. A chance de ganhar acertando os seis números em uma aposta simples (seis dezenas) é de 1 em 50.063.860. No entanto, o valor do prêmio aumenta conforme o número de acertos e as apostas realizadas.

Outras formas de investir o valor

Embora os investimentos mais seguros, como a poupança, CDB e Tesouro Selic, sejam sempre uma boa escolha, o ganhador do prêmio pode considerar também investimentos de maior risco, como a renda variável. Isso inclui ações, fundos imobiliários, ETFs e outros produtos ligados ao mercado de ações.

Estes oferecem maior potencial de retorno, mas também estão sujeitos a flutuações de mercado, o que implica um risco maior. Diversificar a carteira de investimentos, no entanto, pode ser uma forma de equilibrar segurança e retorno, principalmente se o prêmio for investido de forma estratégica em ativos de baixo, médio e alto risco.

Por que você deve saber disso?

Saber como investir um prêmio tão alto, como o da Mega-Sena, é essencial para garantir que o dinheiro seja multiplicado de forma eficiente e segura. Considerar a rentabilidade, a liquidez e a segurança de cada tipo de investimento pode fazer toda a diferença no futuro financeiro do ganhador.