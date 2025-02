Quanto rende R$ 1.000 em um CDB de liquidez diária versus um CDB de 2 anos?

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos investimentos mais populares entre os brasileiros, e uma forma de aplicação em que o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira e, em troca, recebe uma rentabilidade previamente acordada.

Existem diferentes tipos de CDBs, e a principal diferença entre eles é a liquidez – ou seja, a facilidade para resgatar o valor aplicado. Neste artigo, vamos comparar dois tipos de CDB: o de liquidez diária e o de dois anos, para que você saiba onde investir R$ 1.000.

O que é e como funciona o CDB?

O CDB é um investimento de renda fixa, o que significa que ele tem uma rentabilidade predeterminada. Quando você aplica em um, está emprestando seu dinheiro para o banco, e ele se compromete a devolver o valor investido com juros ao final do período acordado.

Existem dois tipos principais: o de liquidez diária, que permite o resgate a qualquer momento, e o de prazo fixo, que exige que o investidor mantenha o dinheiro investido por um período determinado, como no caso de um CDB de dois anos.

O rendimento de um CDB depende da taxa de juros acordada e do tempo de aplicação. Se a taxa de juros for alta e o período for longo, o rendimento tende a ser maior. Por isso, é importante entender qual tipo se encaixa melhor no seu perfil de investidor antes de tomar a decisão.

Quanto rende mil reais em CDB de liquidez diária?

Para calcular o rendimento de R$ 1.000 em um CDB de liquidez diária, é importante entender que, normalmente, esse tipo de aplicação tem uma rentabilidade atrelada à Selic (taxa básica de juros) ou ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Com a Selic em 13,25% ao ano, a rentabilidade de um CDB de liquidez diária costuma ser algo em torno de 100% do CDI, o que significa que o rendimento será similar ao da taxa básica de juros.

Em termos de rentabilidade mensal, o rendimento seria de aproximadamente 1,03% ao mês. Ou seja, em um mês, R$ 1.000 aplicados renderiam cerca de R$ 10,30.

Esse tipo de CDB é ideal para quem busca uma aplicação segura, mas com flexibilidade para resgatar o dinheiro a qualquer momento.

E em um CDB com liquidez de dois anos?

Já o CDB com prazo fixo, como o de dois anos, oferece uma rentabilidade superior, já que, ao investir por um período mais longo, o banco tem mais segurança e tende a oferecer taxas de juros mais atrativas. No caso de um CDB de dois anos, a rentabilidade pode ser de 110% a 120% do CDI, o que implica uma taxa de retorno de cerca de 1,10% a 1,15% ao mês.

Nesse caso, o rendimento de R$ 1.000 em um CDB de dois anos pode variar entre R$ 11,00 e R$ 11,50 ao mês, ou cerca de R$ 132,00 a R$ 138,00 no período de um ano.

Por ser uma aplicação mais longa, é uma opção mais vantajosa para quem não tem necessidade de resgatar o dinheiro antes do vencimento.

Em qual deles é melhor investir?

A escolha entre um CDB de liquidez diária e um CDB de prazo fixo depende muito do seu perfil e das suas necessidades financeiras. Se você é alguém que precisa de flexibilidade e pode precisar acessar o dinheiro a qualquer momento, o CDB de liquidez diária é mais indicado. Ele oferece um rendimento razoável, com a vantagem de não exigir compromisso de prazo.

Por outro lado, se o seu objetivo é maximizar o retorno e você não tem pressa de resgatar o valor, o CDB de dois anos é uma opção mais vantajosa. O investimento com prazo fixo oferece uma rentabilidade superior, embora seja necessário manter o dinheiro investido até o vencimento para obter o rendimento prometido.

Como investir em um CDB?

O investimento no CDB é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do banco. Basta procurar pela opção de investimento e selecionar o tipo que deseja.

Caso escolha um CDB com liquidez diária, normalmente ele será mais fácil de encontrar, pois muitas instituições oferecem essa modalidade. Para o CDB de prazo fixo, você pode buscar por essa opção diretamente no aplicativo ou consultar um gerente, caso o banco não ofereça as opções de forma automática no sistema.[/grifar

O processo é rápido, e o investimento pode ser feito com valores a partir de R$ 100 em muitas instituições financeiras.

Por que você deve saber disso?

Entender a diferença entre os tipos de aplicação e escolher a melhor opção de acordo com o seu perfil de investidor é fundamental para otimizar seus investimentos. Saber essas peculiaridades pode fazer toda a diferença no seu planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo.

É importante lembrar que além do CDB, existem outras opções de renda fixa para investimentos, como Tesouro Selic, poupança e LCI e LCA.