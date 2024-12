Quanto preciso investir por mês para juntar R$ 1 milhão com a Selic a 12,25%

Juntar R$ 1 milhão é uma meta financeira ambiciosa e possível, especialmente com a Selic em 12,25% ao ano, que proporciona rendimentos mais atrativos para investimentos de renda fixa. Descubra quanto você precisaria investir mensalmente para atingir esse objetivo, considerando os rendimentos oferecidos por aplicações que seguem a taxa Selic.

Considerando a Selic e a taxa mensal

Com a Selic a 12,25% ao ano, a taxa de rendimento mensal aproximada é 0,964%. Isso significa que o dinheiro investido será corrigido mensalmente com essa taxa, formando um montante ao final do período graças à capitalização composta.

Considerando a Selic a 12,25% ao ano, a taxa mensal aproximada é 0,964%. O cálculo usa a fórmula de juros compostos:

P = M * i / [(1 + i)^n - 1]

Onde:

M é o montante desejado (1.000.000).

i é a taxa mensal (0,00964).

n é o número de meses.

Para juntar R$ 1 milhão em 10 anos (120 meses):

P = 1.000.000 * 0,00964 / [(1 + 0,00964)^120 - 1]

P = 9.640 / [2,0478 - 1]

P ≈ 9.640 / 1,0478

P ≈ 9.200,62

O valor necessário é aproximadamente R$ 9.200,62 por mês.

Para juntar R$ 1 milhão em 20 anos (240 meses):

P = 1.000.000 * 0,00964 / [(1 + 0,00964)^240 - 1]

P = 9.640 / [9,849 - 1]

P ≈ 9.640 / 8,849

P ≈ 1.089,51

O valor necessário é aproximadamente R$ 1.089,51 por mês.

Para juntar R$ 1 milhão em 5 anos (60 meses):

P = 1.000.000 * 0,00964 / [(1 + 0,00964)^60 - 1]

P = 9.640 / [0,8194 - 1]

P ≈ 9.640 / 0,8194

P ≈ 15.064,36

O valor necessário é aproximadamente R$ 15.064,36 por mês.

Esses cálculos são valores aproximados e representam o montante bruto. Ajustes serão necessários para considerar impostos sobre os rendimentos.

Considerando o imposto de renda

Investimentos atrelados à Selic, como Tesouro Selic ou CDBs, estão sujeitos ao imposto de renda com alíquotas regressivas:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15%

Os valores acima representam o montante bruto. Para calcular o montante líquido, é necessário ajustar os rendimentos considerando o imposto de renda, especialmente para prazos mais curtos.

Por que você precisa saber disso

O valor mensal necessário para juntar R$ 1 milhão depende diretamente do prazo escolhido. Com a Selic a 12,25% ao ano, seria necessário investir cerca de R$ 1.089,51 por mês durante 20 anos, R$ 9.200,62 por mês em 10 anos ou R$ 15.064,36 por mês em 5 anos. Escolher o prazo ideal e considerar os impactos do imposto de renda são passos essenciais para planejar seu objetivo financeiro com eficiência.