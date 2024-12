Quanto rende R$ 5 mil por mês com a Selic a 12,25%

Investir R$ 5 mil por mês com a Selic a 12,25% ao ano pode gerar um rendimento líquido aproximado de R$ 41,12 no primeiro mês e, ao longo de um ano, acumular um saldo líquido de R$ 63.324,33. Esses valores podem variar dependendo do tipo de aplicação, prazo do investimento e taxas cobradas. Planeje seus investimentos com cuidado e, sempre que possível, busque a orientação de um especialista para maximizar seus rendimentos.