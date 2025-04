Quanto rende R$ 300 por mês em um CDB de 110% do CDI por 15 anos?

Investir uma quantia fixa todo mês pode ser uma maneira eficaz de acumular patrimônio ao longo do tempo, especialmente se o investimento contar com uma boa taxa de retorno. Se você decidir investir R$ 300 mensais em um CDB de 110% do CDI por 15 anos, quanto seu dinheiro pode render? Veja a análise desse cenário levando em consideração as taxas de juros, os impostos e os efeitos dos juros compostos.

Como Funciona o CDB de 110% do CDI

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) são uma forma popular de investimento de renda fixa, com o rendimento atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), uma taxa que reflete os juros básicos da economia brasileira. Quando um CDB oferece 110% do CDI, significa que a rentabilidade será 10% superior à variação do CDI, que atualmente gira em torno de 14,15% ao ano. Isso resultaria em uma taxa de aproximadamente 15,57% ao ano para esse CDB específico.

Além disso, os CDBs têm a vantagem de serem garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), o que oferece segurança ao investidor em caso de falência da instituição financeira, respeitado o limite de R$ 250.000 por CPF e por instituição.

Simulação do Rendimento

Para entender o potencial de rendimento de R$ 300 mensais, por 15 anos, com a taxa de 15,57% ao ano, é necessário fazer um cálculo usando a fórmula dos juros compostos. Ao aplicar os dados, o valor final bruto aproximado seria de R$ 194.306,69. Esse é o valor bruto, antes de descontar o imposto de renda.

Para investimentos com prazo superior a 2 anos, a alíquota do imposto de renda é de 15%. Portanto, o valor líquido após o desconto seria: R$ 194.306,69 - R$ 29.146,00 = R$ 165.160,69.

Conclusão

Investindo R$ 300 por mês em um CDB de 110% do CDI por 15 anos, com uma rentabilidade média de 15,57% ao ano, você poderia acumular um valor líquido de aproximadamente R$ 165.160,69, depois de descontados os impostos. O efeito dos juros compostos e a escolha de uma taxa de rendimento elevada aceleram o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo, mostrando como uma estratégia disciplinada de investimentos mensais pode resultar em um montante significativo no futuro.