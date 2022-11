O JPMorgan Chase introduziu pela primeira vez o Credit Default Swaps (CDS) em 1995, que desde então vem ganhando notoriedade nos últimos anos.

Mas qual é a verdadeira história por trás desse importante instrumento financeiro?

O que é Credit Default Swap (CDS)?

Um Credit Default Swaps (CDS) é um derivativo de crédito que oferece ao comprador proteção contra inadimplência e outros riscos. Os compradores de CDS efetuam pagamentos periódicos aos vendedores antes da data de vencimento do crédito.

No contrato, o vendedor compromete-se a que, em caso de incumprimento do emitente da dívida, o vendedor pagará ao comprador todos os prémios e juros devidos na data de vencimento.

Sendo assim, com um swap de crédito, o comprador pode tomar medidas de controle de risco e transferir o risco para a seguradora em troca de pagamentos regulares.

Em outras palavras, tal como uma apólice de seguro, um CDS permite que os compradores adquiram proteção contra eventos improváveis ​​que possam afetar seus investimentos.

Usos do Credit Default Swap (CDS)

Especulação

O investidor pode comprar o CDS de uma entidade, acreditando que está muito baixo ou muito alto, e tentar lucrar realizando uma negociação. Além disso, os investidores podem adquirir proteção de CDS para especular que uma empresa pode entrar em default, já que um aumento nos spreads de CDS reflete um declínio na qualidade do crédito e vice-versa.

Sendo assim, se o comprador do CDS achar que a credibilidade do vendedor pode ser melhorada, ele também pode vender sua proteção.

Os vendedores são vistos como distantes do CDS e do crédito, enquanto os investidores que compram proteção são vistos com pouco CDS e crédito. Portanto, a maioria dos investidores acredita que o CDS ajuda a determinar a qualidade de crédito de uma entidade.

Arbitragem

Arbitragem é a prática de comprar títulos de um mercado e vendê-los a um preço relativamente mais alto em outro mercado, lucrando com as diferenças temporárias nos preços das ações.

Baseia-se no fato de que o preço das ações da empresa e o spread do Credit Default Swaps devem apresentar uma correlação negativa. Se as perspectivas da empresa melhorarem, o preço das ações poderá subir e os spreads de CDS poderão diminuir.

No entanto, se as perspectivas da empresa não melhorarem, o spread do CDS pode aumentar e o preço das ações pode cair.

Por exemplo, quando uma empresa passa por um evento adverso e o preço de suas ações cai, os investidores esperam que os spreads de CDS aumentem à medida que o preço das ações caia. A arbitragem ocorre quando os investidores aproveitam a lentidão do mercado para lucrar.

Hedge

Hedge é um investimento projetado para reduzir o risco de movimentos adversos de preços. Os bancos podem proteger-se do risco de incumprimento dos mutuários celebrando contratos de CDS como um comprador protetor.

Se o mutuário entrar em inadimplência, os benefícios contratuais serão compensados ​​com a dívida inadimplente. Sem um Credit Default Swap, um banco pode vender o empréstimo para outro banco ou instituição financeira.

No entanto, essa prática pode prejudicar o relacionamento do banco com o tomador, pois mostra que o banco não confia no tomador. Comprar swaps de inadimplência de crédito permite que os bancos gerenciem o risco de inadimplência e tornem empréstimos parte de sua carteira.

Os bancos também podem usar hedge para gerenciar o risco de concentração. O risco de concentração surge quando um único mutuário constitui uma proporção significativa dos mutuários de um banco. Se o mutuário entrar em default, o banco sofrerá enormes perdas.

Além disso, os bancos podem gerenciar o risco ao comprar Credit Default Swap. A celebração do contrato de CDS permite que o banco atinja suas metas de diversificação sem comprometer o relacionamento com os mutuários, que não fazem parte do contrato de CDS.

Embora o hedge de CDS seja mais comum entre os bancos, outras instituições, como fundos de pensão, seguradoras e detentores de títulos corporativos, também podem comprar CDS para fins semelhantes.

Quais são os benefícios do Credit Default Swaps?

Os Credit Default Swap possuem vários benefícios. Contudo, podemos definir como um dos mais importantes a proteção dos credores do risco de crédito, permitindo que os compradores financiem negócios mais arriscados.

Como resultado, isso pode levar a negócios mais inovadores, estimulando assim o crescimento econômico. Importante destacar que as empresas que vendem CDS estão se protegendo com a diversificação.

Desse modo, se uma empresa entrar em default, o custo de suas outras trocas bem-sucedidas pode amortecer o golpe. Além disso, a contabilização do CDS requer desembolso de caixa limitado e pode fornecer risco de crédito sem o risco de taxa de juros associada.

Conheça os riscos envolvidos

Um dos riscos dos swaps de inadimplência de crédito é que o comprador pode entrar em default, privando assim o vendedor da receita esperada. O vendedor transfere o CDS para outra parte como forma de proteção de risco, mas pode resultar em inadimplência.

Quando o comprador original rescindir o contrato, o vendedor pode ser forçado a vender o novo CDS a um terceiro para recuperar o investimento inicial. No entanto, o novo CDS pode ser vendido a um preço inferior ao do CDS original, resultando em prejuízo.

Os vendedores de CDS também estão expostos ao risco de salto. O vendedor pode cobrar do novo comprador um prêmio mensal na esperança de que o comprador original pague conforme acordado.

No entanto, a inadimplência de um comprador resultaria em uma obrigação imediata para o vendedor de pagar milhões ou bilhões de dólares devidos para proteger o comprador.

Contexto histórico do Credit Default Swap (CDS)

Antes da crise financeira de 2008, mais dinheiro era investido em CDS do que em outros investimentos. Naquela época, os Credit Default Swap valiam US$ 45 trilhões, em comparação com US$ 22 trilhões em investimentos no mercado de ações, US$ 7,1 trilhões em hipotecas e US$ 4,4 trilhões em títulos do Tesouro dos EUA. Em meados de 2010, o valor circulante do CDS era de US$ 26,3 trilhões.

Sendo assim, os Credit Default Swap (CDS) desempenharam um papel importante na crise financeira de 2008. Como o mercado não era regulamentado, os bancos usavam CDS para garantir produtos financeiros complexos.

Contudo, quando a crise se alastrou, muitas das empresas que venderam os swaps estavam subcapitalizadas e não tinham caixa suficiente para cobrir os defaults.

Em suma, quando os mutuários deixaram de pagar seus empréstimos, eles não puderam pagá-los de volta, e o mercado de Credit Default Swap entrou em colapso.



Acompanhe outros conteúdos do Guia de Investimentos da Exame Invest:

Quais são as ações mais baratas da bolsa?

O que é a taxa Selic?

O que é a bolsa de valores? E a B3?