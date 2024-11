O que é circuit breaker? Entenda e relembre as ‘paradas’ da bolsa brasileira

O circuit breaker é um mecanismo de segurança utilizado pelas Bolsas de Valores para evitar quedas abruptas no mercado. Quando os índices de ações caem além de determinados limites em um curto período, o circuit breaker é acionado, suspendendo temporariamente as negociações. Essa pausa serve para acalmar os ânimos dos investidores, permitir análises mais racionais e evitar pânicos que poderiam causar perdas ainda maiores. A seguir, entenda como funciona esse sistema e sua importância para o mercado financeiro.

1. Como funciona o circuit breaker

O circuit breaker é ativado em situações de forte volatilidade, quando o índice de referência da Bolsa, como o Ibovespa no Brasil, apresenta quedas significativas. O mecanismo ocorre em etapas, dependendo da gravidade da queda:

Primeiro nível: Suspensão de 30 minutos quando o índice cai 10% em relação ao fechamento do dia anterior.

Suspensão de 30 minutos quando o índice cai 10% em relação ao fechamento do dia anterior. Segundo nível: Nova suspensão, de 1 hora, caso a queda atinja 15%.

Nova suspensão, de 1 hora, caso a queda atinja 15%. Terceiro nível: As negociações podem ser interrompidas por tempo indeterminado se a queda atingir 20%.

Exemplo:

Se o Ibovespa fechou em 100 mil pontos no dia anterior e durante o pregão atinge 90 mil pontos, uma queda de 10%, o circuit breaker será acionado por 30 minutos.

2. Por que o circuit breaker é importante?

O principal objetivo do circuit breaker é evitar movimentos de venda desordenados, que podem ser causados por pânico ou reações emocionais. A pausa dá tempo para os investidores analisarem melhor a situação, evitando decisões precipitadas. Além disso, protege o mercado de oscilações extremas que poderiam impactar negativamente a economia como um todo.

Exemplo:

Durante crises econômicas ou eventos inesperados, como a pandemia de 2020, o circuit breaker foi acionado várias vezes para conter a volatilidade extrema e estabilizar o mercado.

3. Quando o circuit breaker é acionado?

O mecanismo é ativado em momentos de crises globais, notícias econômicas impactantes ou eventos políticos que afetam a confiança dos investidores. Exemplos incluem o colapso financeiro de 2008, a pandemia de Covid-19 e mudanças repentinas em políticas monetárias.

Exemplo:

Em março de 2020, o Ibovespa registrou quedas históricas devido às incertezas geradas pela pandemia, acionando o circuit breaker seis vezes em apenas oito dias.

4. Impacto do circuit breaker nos investidores

Embora o circuit breaker tenha como objetivo proteger o mercado, ele pode causar incertezas. Investidores precisam estar atentos às condições que levam à sua ativação e analisar o contexto antes de tomar decisões. Ele também serve como um lembrete da importância de diversificar investimentos e manter uma visão de longo prazo.

Exemplo:

Investidores que mantêm uma carteira diversificada e estratégias de longo prazo tendem a sofrer menos impacto emocional e financeiro durante os circuit breakers.

Por que você precisa saber disso

O circuit breaker é uma ferramenta essencial para garantir a estabilidade do mercado financeiro em períodos de alta volatilidade. Ele protege os investidores, evita pânicos e dá tempo para uma análise mais racional das condições de mercado. Compreender como funciona esse mecanismo pode ajudar os investidores a se preparar para situações de crise e tomar decisões mais informadas.

