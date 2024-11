O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2.799, marcado para o sábado, 23 de novembro de 2024, às 20h no Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio estimado de R$ 18 milhões na Mega-Sena é o sonho de muitos, mas entender como esse dinheiro pode render na poupança é essencial para aproveitar ao máximo a fortuna.

A poupança, apesar de não ser o investimento mais rentável, ainda é uma das opções mais seguras e populares no Brasil. Abaixo, explicamos quanto esse valor pode render diariamente e comparamos com outras alternativas de investimento.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança tem regras específicas para calcular seu rendimento. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, como atualmente, ela rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que está em torno de 0,09% ao mês. Isso equivale a um rendimento médio de 0,5045% ao mês.

Fórmula de cálculo diário: Para saber o rendimento diário, divide-se o rendimento mensal por 30 dias, o que resulta em aproximadamente 0,0168% ao dia.

Quanto R$ 18 milhões rendem por dia na poupança?

Com base na taxa de 0,0168% ao dia, o rendimento seria:

Rendimento diário: R$ 18.000.000 × 0,000168 = R$ 3.024 por dia

Isso significa que, em apenas um dia, o valor investido geraria mais de R$ 3 mil, o suficiente para cobrir diversas despesas e ainda acumular patrimônio.

Como o rendimento da poupança se compara a outras opções?

Embora a poupança ofereça segurança e simplicidade, há outras alternativas que podem gerar retornos mais atrativos:

Tesouro Selic: Com a Selic a 11,25% ao ano, o Tesouro Selic poderia render aproximadamente R$ 4.275 por dia, já descontando impostos e taxas.

Com a Selic a 11,25% ao ano, o Tesouro Selic poderia render aproximadamente R$ 4.275 por dia, já descontando impostos e taxas. Fundos imobiliários: Dependendo do fundo, é possível obter rendimentos mensais próximos de 1% sobre o capital, o que equivale a cerca de R$ 6 mil por dia.

Dependendo do fundo, é possível obter rendimentos mensais próximos de 1% sobre o capital, o que equivale a cerca de R$ 6 mil por dia. CDBs de alta rentabilidade: Certificados de Depósito Bancário que pagam 120% do CDI podem render até R$ 4.500 por dia, líquidos de IR.

Vale a pena deixar R$ 18 milhões na poupança?

Apesar da segurança, a poupança não é a opção mais rentável para um montante tão significativo. Diversificar o investimento em Tesouro Direto, fundos imobiliários ou CDBs permite obter rendimentos maiores sem comprometer a segurança do patrimônio. A poupança pode ser útil para manter uma reserva de emergência, mas não deve ser a única alternativa.

Por que é importante você saber disso

R$ 18 milhões na poupança rendem cerca de R$ 3.024 por dia, um valor significativo, mas que pode ser superado com outras opções de investimento mais rentáveis. Antes de decidir, é importante avaliar o perfil de risco, os objetivos financeiros e buscar orientação especializada para maximizar os ganhos e proteger o capital. Afinal, com um planejamento adequado, a fortuna pode se multiplicar ao longo do tempo.