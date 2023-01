O que é Ancord - certificação do mercado financeiro para AAI

Caso já tenha procurado ajuda ou conselho de Agentes Autônomos de Investimentos (AAI), é provável que essas pessoas tenham uma certificação para assumirem essa função. Para trabalhar nessa profissão a certificação específica em finanças que deve ser buscada é a Ancord.

A certificação financeira, como a Ancord, demonstra aprendizado avançado, experiência e conhecimento em finanças e contabilidade. Que resulta na melhora das perspectivas de carreira, o potencial de ganhos e a empregabilidade.

Entenda o que é Ancord e como funciona essa certificação para Agentes Autônomos de Investimentos.

O que é Ancord?

Ancord é a sigla para Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias. Ela é responsável por unir e representar as empresas do mercado de capitais e financeiro.

Importante destacar que a Ancord é a única entidade responsável pelo registro e credenciamento de Agentes Autônomos de Investimentos (AAIs), conectando os investimentos do mercado financeiro com pessoas.

Além disso, a associação também se envolve com órgãos reguladores e autorreguladores para salvaguardar os interesses da indústria e trazer melhores formas de incentivo e desenvolvimento para os consumidores.

Qual o objetivo da prova da Ancord?

Atendendo aos preceitos legais da Resolução nº 2.838/01 e da Instrução CVM nº 497/11, a prova Ancord visa fornecer orientação teórica e prática para a certificação educacional de forma técnica.

Em outras palavras, credenciar e certificar os Agentes Autônomos de Investimentos (AAI) no Brasil, que analisam a atual situação financeira e objetivos de seus clientes. Com base nessas informações, eles elencam os melhores ativos e as orientam na tomada de decisões no momento de investir.

Agendamento da prova Ancord

Há duas formas de realizar a prova Ancord: “Em casa”, por meio do formato online, e presencial.

Em Casa – Exame de Certificação de AAI

Os candidatos devem cumprir pré-requisitos muito claros e regras específicas para se registrar e fazer o exame "em casa". Por exemplo, os candidatos devem possuir uma estrutura mínima exigida para o exame de certificação AAI na modalidade remota, como:

Notebook com acesso à internet;

Sistema Operacional Windows 10;

Intel Core i3 2.0GHz, 4GB de memória, 40GB livres de HD ou superior;

Microfone;

Som habilitado;

Webcam embutida;

Ambiente exclusivo, bem iluminado e sem a presença de terceiros.

Importante destacar que, o método de aplicação do teste é totalmente seguro, pois sua aplicação é controlada por um fiscal, com auxílio de uma tecnologia própria, desenvolvida pelo examinador.

Desse modo, o candidato receberá por e-mail a confirmação de agendamento, o link para o download da plataforma para realização da prova, onde a instalação deverá ser feita, obrigatoriamente, com dois dias úteis de antecedência.

Presencial - Exame de Certificação de AAI

Os exames de certificação presenciais para agentes de investimento autônomos foram retomados em 18 de maio de 2020.

No entanto, este retorno respeita as orientações indicadas pelas autoridades de saúde e as decisões oficiais de cada estado e/ou município. Ou seja, a aplicação do exame de certificação presencial levará em conta a ausência de quaisquer impedimentos legais válidos.

Pagamento da prova Ancord

Para efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 460,00, o candidato deve acessar um link, criar seu login e senha e clicar no menu de pagamento para emitir o boleto. Após a emissão do boleto, o mesmo deverá ser pago em até 10 dias corridos em qualquer banco do sistema de compensação bancária.

O não pagamento do boleto no prazo acima acarretará seu vencimento automático. Nesse caso, o candidato deverá aguardar 5 dias úteis para que um novo boleto esteja disponível para pagamento quando acessar o site novamente.

Sobre a prova

O exame de certificação Ancord contará com uma prova de conhecimentos específicos com 80 questões de múltipla escolha e 4 questões alternativas, sendo apenas uma correta, abrangendo conteúdos específicos.

É importante ressaltar que a prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. São considerados aptos os candidatos que obtiverem no mínimo 70% de acertos em todas as questões da prova, respeitando o mínimo 50% de acertos.

Caso o candidato seja aprovado, o exame de certificação técnica credenciado pela Ancord e posterior registro na CVM para o exercício de suas atividades tem validade de 1 ano, contado a partir da data de publicação do resultado do exame.

Conteúdo programático

Acompanhe a seguir qual é o conteúdo programático da prova:

A Atividade do Agente Autônomo de Investimento (12 questões), que correspondem a 15,00% do total da prova, onde o candidato deve acertar 6 questões no mínimo;

Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3.978/20; Resolução CVM 050/21 e Resolução CVM 30/21 (4 questões), que correspondem a 5,00% do total da prova, onde o candidato deve acertar 2 questões no mínimo;

Economia (2 questões), que correspondem a 2,50% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Sistema Financeiro Nacional (3 questões), que correspondem a 3,75% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Instituições e Intermediadores Financeiros (3 questões), que correspondem a 3,75% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Administração de Risco (4 questões), que correspondem a 5,00% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Mercado de Capitais – Produtos – Modalidades Operacionais - Liquidação (20 questões), que correspondem a 25,00% do total da prova, onde o candidato deve acertar 10 questões no mínimo;

Fundos de Investimentos (4 questões), que correspondem a 5,00% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Outros Fundos de Investimento Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM (2 questões), que correspondem a 2,50% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Securitização de Recebíveis (1 questão), que corresponde a 1,25% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Clubes de Investimentos (2 questões), que correspondem a 2,50% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Matemática Financeira – Conceitos Básicos (4 questões), que correspondem a 5,00% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Mercado Financeiro – Outros produtos não classificados como valores mobiliários – Modalidades - Operacionais – Liquidação (7 questões), que correspondem a 8,75% do total da prova, sem quantidade mínima de acertos;

Mercados Derivativos – Produtos – Modalidades Operacionais – Liquidação (12 questões), que correspondem a 15% do total da prova, onde o candidato deve acertar 6 questões no mínimo;

Em suma, caso esteja procurando uma certificação Ancord, faça sua pesquisa para ter certeza de que ela é adequada para seus objetivos de carreira. Com a licença certa, é possível estar no caminho correto para uma carreira de sucesso no mercado financeiro.



