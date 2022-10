Como sacar o PIS? Confira o guia completo

Se você quer saber como sacar o PIS, mas sempre teve dúvidas a respeito de como esse processo funciona, veio ao lugar certo.

Fizemos um guia prático e sem enrolação para você sacar o seu PIS e pagar contas, começar um pequeno negócio ou até mesmo começar a investir, leia abaixo!

Como saber o número do PIS?

Muitos querem descobrir como saber o número do PIS, achando que é preciso ir a uma repartição pública ou até mesmo fazer um longo cadastro online. No entanto, é mais simples!

Primeiramente, é possível saber o número do PIS com a carteira de trabalho. Ela consta na primeira página, junto com outras informações como nome, data de aniversário, etc.

Além disso, a carteira de trabalho digital também tem essa informação, então basta baixá-la para poder descobrir esse número.

Além disso, é possível consultar o aplicativo Meu INSS, disponível para iOS e Android, e fazer o cadastro com o CPF. Dessa forma, é possível saber como saber o número do PIS com CPF.

Hoje em dia, é muito mais simples consultar esse número para em seguida saber seu saldo e se preparar para investir em diferentes classes de ativos, como ações, ativos de renda fixa e mais.

Como saber se tenho direito ao PIS?

Antigamente, era difícil responder à questão “como saber se tenho direito ao PIS”. Mas hoje, felizmente, é possível saber pela internet.

Para quem quer saber como consultar o PIS, basta fazer uma pesquisa na internet através do aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para dispositivos Android e iOS.

Em seguida, é preciso fazer o login na página inicial e escolher a opção Abono Salarial, assim, é possível consultar o PIS.

Além disso, pode-se também ter outras informações pelo aplicativo, como é o caso do Seguro-Desemprego e o INSS.

Consultando o PIS, é possível verificar se há dinheiro para pagar dívidas ou para começar a investir, pois é possível começar a investir com pouco dinheiro hoje em dia.

Como sacar o PIS?

Para saber como sacar o PIS, é simples: existem várias maneiras de fazer isso, então é possível escolher a mais prática no seu caso.

Assim, é possível usar esse dinheiro para pagar contas ou investir no que se preferir - até mesmo em renda variável.

Conta da Caixa

Quem possui conta bancária na Caixa Econômica Federal tem o abono salarial depositado diretamente em seu saldo.

No entanto, é preciso ter um saldo maior do que R$1 e movimentação ativa - ou seja, o trabalhador não pode ficar muito tempo sem fazer operações nela.

Agência da Caixa

Quem não possui conta na Caixa pode acabar se perguntando como receber o PIS. Mas, felizmente, é possível ir a uma agência da Caixa receber o dinheiro.

No entanto, é preciso levar um documento oficial de identificação que possua foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou CNH.

Cartão Cidadão

Por fim, quem possui o cartão cidadão e cadastrou a sua senha devidamente pode sacar o abono salarial do PIS em vários tipos de locais diferentes.

Por exemplo: em lotéricas, terminais de autoatendimento da Caixa ou correspondentes bancários Caixa.

Quando posso sacar o PIS?

A data para sacar o PIS varia em relação à data de aniversário do profissional. Ela está de acordo com o seu mês de aniversário.

Por exemplo: aqueles que nasceram em janeiro podem sacar primeiro; os que nasceram em fevereiro, sacam depois; e assim sucessivamente até o mês de dezembro, que fica por último.

O calendário do PIS varia de ano em ano, mas, no geral, o pagamento de todos os meses ocorre até março.

Calendário do PIS 2022 (ano-base 2020) Mês do nascimento Saque liberado a partir de Janeiro 08/02/2022 Fevereiro 10/02/2022 Março 15/02/2022 Abril 17/02/2022 Maio 22/02/2022 Junho 24/02/2022 Julho 15/03/2022 Agosto 17/03/2022 Setembro 22/03/2022 Outubro 24/03/2022 Novembro 29/03/2022 Dezembro 31/03/2022

