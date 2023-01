5 frases de Warren Buffett sobre como investir

Warren Buffett é, sem dúvida, tido como o maior investidor de todos os tempos. Aluno de Benjamin Graham, tornou-se muito mais conhecido e influenciou gerações de investidores — e, de fato, muitos ainda se inspiram no oráculo de Omaha.

Pregando uma vida simples e investimentos em boas empresas para o longo prazo, Buffett consagrou-se como o investidor mais famoso de todos os tempos. Por isso, vale a pena aprender com esse grande nome do mundo das finanças.

Quem é Warren Buffett?

Warren Buffett é o quinto homem mais rico do mundo e o bilionário mais famoso do planeta. Sua fortuna é estimada em US$ 111 bilhões.

Ele é o CEO da Berkshire Hathaway, um conglomerado que possui mais de 30 empresas, incluindo a Geico, a BNSF Railway e a Dairy Queen.

Ele também é dono de posições acionárias em empresas brasileiras, como é o caso do Nubank, fintech na qual sua empresa investiu US$ 1 bilhão.

Cinco frases de Warren Buffett sobre investimentos

Para saber mais sobre os seus ensinamentos e o que ele pode ensinar a respeito do investimento em bolsa de valores, leia o artigo abaixo.

1. “O risco vem de não saber o que você está fazendo.”

Em primeiro lugar, está essa frase simples, mas muito profunda: é preciso saber onde se está pisando antes de tomar uma ação — e não é diferente no mundo dos investimentos.

Por exemplo: antes de investir em ações, vale a pena entender um pouco mais sobre o mercado financeiro em geral, sobre a natureza dos investimentos em renda variável e, é claro, sobre as empresas nas quais se pretende investir.

As ações não são só papéis ou tickers de negociação para Warren Buffett, e sim a fração de um negócio, que pode ser de qualidade ou não.

Por isso, seus negócios devem ser estudados através das demonstrações financeiras da empresa e do entendimento do setor e das condições macroeconômicas que o influenciam.

Por isso é que Buffett e seu braço direito Charlie Munger tomam muito cuidado na hora de selecionar os seus investimentos: eles buscam entender do negócio antes de alocar capital, preferindo ter calma ao invés de investir de maneira apressada.

2. “Por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva.”

Buffett gosta de fazer a distinção entre preço e valor entre investimentos. Preço é a cotação da ação em um determinado dia, e aquilo pode aumentar ou diminuir dependendo dos dias e semanas.

Por outro lado, o valor de uma empresa é o que ela realmente tem: uma equipe de gestão experiente e competente, produtos e serviços oferecidos com qualidade, lucros crescentes ao longo do ano, entre outros.

Essa é, de fato, uma das mais famosas frases de Warren Buffett: ela explica que vale mais a pena procurar ações sólidas e com bons resultados do que ações que sejam cotadas como as melhores para se investir com base apenas em boatos ou suposições.

Dessa forma, é possível fazer escolhas mais conscientes na hora de alocar capital, evitando assim a perda de dinheiro e uma maior rentabilidade nos investimentos.

Por fim, esta é uma importante mensagem para quem deseja achar a ação do momento, ou o ativo que está na moda: é mais seguro e dá mais resultado buscar os investimentos de acordo com o seu valor intrínseco.

3. “A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo.”

Outra característica essencial da Berkshire Hathaway, empresa da qual Buffett é presidente, é a escolha em poucas e boas apostas.

Por exemplo: no atual portfólio de ações da companhia, as ações da Apple representam quase metade do total. E as oito maiores posições da empresa de Buffett representam mais de 80% de seu portfólio.

Além disso, as maiores posições da empresa concentram-se no setor de bancos (Bank of America, American Express, Wells Fargo e outros) e de alimentos (Coca-Cola, Kraft-Heinz e outras), mostrando uma preferência de setores por parte do oráculo de Omaha.

Isso mostra que a empresa é focada em poucas teses de investimento: setores tradicionais, ações de valor, empresas que investem pesado no reconhecimento da marca e branding, entre outras.

Essas ações podem trazer uma boa valorização e entregar bons dividendos ao longo dos anos — além de outras formas de geração de valor aos acionistas, como recompra de ações, aquisição de outras empresas etc.

Vale notar também que Munger, principal parceiro de Warren Buffett, possui apenas três ações em seu portfólio pessoal, sendo ainda mais extremo na concentração de suas teses de investimento!

4. “Planeje o investimento como um casamento católico: para a vida toda.”

O grande investidor americano é defensor dos investimentos para o longo prazo. Apesar de ter começado sua carreira com uma estratégia mais voltada para achar oportunidades de lucro rápido, ele rapidamente mudou seu foco ao investir.

Quando o oráculo de Omaha busca uma empresa, ele deseja um negócio para o longo prazo, e não um trade de meses ou anos.

Na verdade, seu interesse é em carregar uma empresa por décadas e, se possível, não vendê-la — beneficiando-se assim dos ganhos tributários que isso oferece.

Dessa forma, é possível construir a riqueza ao longo do tempo e evitar estresse desnecessário na hora de investir, como ocorre com muitas pessoas que preferem fazer trade de curto prazo.

Por isso, pode ser interessante buscar um fundo de investimento ou ações que tenham essa mesma mentalidade de foco em longo prazo.

5. “Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer.”

O investidor Warren Buffett é um grande defensor dos juros compostos (ou seja, dos juros sobre juros): através deles, é possível multiplicar o seu capital ao longo dos anos.

No entanto, para isso o essencial é ser capaz de esperar que os seus investimentos tragam resultados — e isso pode demorar meses ou até mesmo anos!

Investindo de forma recorrente em boas empresas, é possível ter resultados excepcionais no longo prazo, desde que se evitem más decisões ao longo do caminho.

Por isso, vale a pena focar na seleção de bons ativos e deixar o dinheiro trabalhar para você, evitando assim más escolhas financeiras que podem tirar a estabilidade financeira na vida do indivíduo.

É fundamental, portanto, ter planejamento financeiro e saber de que forma investir e como evitar gastos inapropriados para construir riqueza no longo prazo.

