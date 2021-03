JBS se compromete a ser neutra em carbono até 2040

A JBS anunciou que deseja alcançar a neutralidade em carbono até 2040. Na prática, isso significa que a empresa quer não apenas reduzir, mas também ser capaz de compensar todas as emissões de gases do efeito estufa de suas operações, direta ou indiretamente, até a data.

A companhia se comprometeu por meio do “Net Zero”, novo posicionamento climático anunciado na última quarta-feira. Com isso, a JBS irá reduzir as emissões de gases no escopo 1 e 2 na América do Sul, Europa, América do Norte, Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia.

De acordo com a companhia, a meta é reduzir em até 30% as emissões até 2030, tendo como base o ano comparativo de 2019. Em seu último relatório de sustentabilidade, a JBS informou que emitiu 6.517.388 toneladas de CO2 em 2020. Os investimentos em tecnologias de captura de carbono e projetos de redução de emissões vão somar 1 bilhão de dólares, ou 5 milhões de reais, até o final da década.

Em energia limpa, a JBS também quer que 100% da eletricidade das operações venha de fontes renováveis até 2040.

Em comunicado, a empresa afirmou que também assinou a iniciativa “Ambição Empresarial pelo 1,5°C”, do Pacto Global das Nações Unidas, compromisso global de neutralidade em carbono até 2050 – objetivo que a JBS deseja atingir 10 anos antes.

Para a JBS, parte do desafio também está no gerenciamento de produtores e fornecedores de gado. O compromisso é acabar com o desmatamento da cadeia de fornecimento global até 2035. No Brasil, a companhia monitora 45 milhões de hectares na Amazônia, região na qual a empresa se comprometeu a zerar desmatamento nos próximos quatro anos.

“As mudanças climáticas são o grande desafio do nosso tempo e devemos agir com urgência para combater seus efeitos negativos”, disse Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS. “A agropecuária pode e deve ser parte da solução climática global. Acreditamos que, por meio de inovação, investimento e colaboração, o Net Zero está ao nosso alcance”.

Como próximo passo, a JBS apresentará um plano com base nos critérios estabelecidos pela Science-Based Targets initiative (SBT), iniciativa da ONU e do Carbon Disclosure Project (CDP) que incentica empresas a criarem metas descarbonização, e irá publicar atualizações anuais sobre seu progresso sustentável.