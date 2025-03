Apenas 20% dos aplicativos geram US$ 1 mil mensais nos primeiros dois anos

A maioria dos aplicativos não chega a uma receita mensal de US$ 1 mil nos primeiros dois anos, mostra o relatório State of Subscription Apps 2025 feito pela plataforma de assinatura para aplicativos RevenueCat. Apenas 20% deles conseguem US$ 1 mil de receita mensal. E apenas 5% alcançam a marca de US$ 10 mil mensais nos primeiros anos de vida.

O estudo também mostrou que há uma perda de receita acentuada. Algumas categorias de aplicativo perdem 50% deles a cada marco, o que mostra o desafio de um crescimento sustentável nos primeiros anos do app.

Cenário favorável para apps de IA

No campo de aplicativos por assinatura, os que oferecem serviço de inteligência artificial têm mostrado dominância. Esses tipos de aplicativos conseguem converter testes em assinaturas em altas taxas, além de reter usuários por mais tempo e gerar receita mais forte por assinante.

Segundo o relatório, isso acontece porque “IA entrega novidade, personalização e melhoramento contínuo”.

Os dados coletados pelo RevenueCat indicam que apenas 14% dos apps de IA oferecem a possibilidade de teste do serviço para usuários. Mas aqueles que adotam essa opção tem tido resultados positivos e uma taxa de conversão considerável, com uma média de 9,6%.

Aplicativos de IA conseguiram gerar maior receita por instalação no App Store, da Apple, do que no Google Play. Na média de 60 dias, os apps conseguiram US$ 0,69 de receita por instalação na Apple, em comparação com US$ 0,24 no Google.

A pesquisa State of Mobile 2025, publicada em janeiro deste ano, também forneceu dados sobre o cenário positivo em que os apps de IA se encontram. Aqueles que oferecem IA generativa tiveram impulso nos gastos de consumidores dentro do app, cujo valor total chegou a US$ 150 bilhões em 2024. Isso representa um aumento de 13% em comparação ao ano anterior.