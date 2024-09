YouTube terá vídeos feitos por IA no Shorts e nova oferta de ferramentas para criadores

O YouTube anunciou na manhã de quarta-feira, 18, uma seleta de ferramentas com inteligência artificial para auxíliar criadores de conteúdo da plataforma. Para tal, a empresa anunciou a integração do modelo de geração de vídeos da Google DeepMind, o Veo, aos YouTube Shorts, permitindo que os criadores produzam fundos de alta qualidade e clipes de seis segundos.

No evento Google I/O 2024, o Veo foi apresentado como um modelo de ponta para geração de vídeos, diretamente concorrendo com o Sora, da OpenAI, e com outras soluções como Pika, Runway e Irreverent Labs. O Veo consegue criar clipes de vídeo em 1080p com diversos estilos cinematográficos.

Essa tecnologia representa uma evolução significativa em relação ao recurso "Dream Screen", lançado em 2023, que já utilizava IA para gerar fundos nos Shorts a partir de prompts de texto.

Agora, com o Veo, a expectativa é aperfeiçoar ainda mais o processo de criação, permitindo que os criadores produzam clipes mais impactantes. Entre os diferenciais do Veo está a capacidade de editar e remixar vídeos já gerados.

Além disso, o Veo permitirá pela primeira vez que criadores produzam clipes autônomos de seis segundos no Shorts. Ao escolher a opção "Criar" e inserir um prompt, o Dream Screen gera quatro imagens, das quais uma pode ser selecionada para se transformar em vídeo.

Essa nova funcionalidade ajudará os criadores a adicionar cenas de transição, como um timelapse de uma rua movimentada em São Paulo no início de um vídeo turístico, proporcionando mais fluidez e contexto.

O YouTube planeja integrar o Veo ao Dream Screen até o final deste ano, e os vídeos gerados na plataforma serão identificados com marcas d'água da tecnologia SynthID, da DeepMind, que marca o conteúdo como criado por IA.

Novas ferramentas e recursos no YouTube

Além da integração com o Veo, o YouTube também anunciou uma série de novas funcionalidades, como as "Jewels" e presentes, que são itens digitais que os espectadores podem enviar durante transmissões ao vivo.

Esse recurso, semelhante aos presentes do TikTok, visa aumentar a interação dos espectadores com os criadores. A novidade será lançada inicialmente para transmissões verticais nos EUA.

A empresa também ampliou seu sistema de dublagem automática para incluir mais idiomas, como francês, italiano, português e espanhol. Um recurso em teste é o de "fala expressiva", que captura o tom e a entonação dos criadores nas dublagens, tornando-as mais naturais.

O YouTube está expandindo os hubs comunitários para mais canais, permitindo que criadores e seguidores interajam diretamente, compartilhem publicações e respondam uns aos outros.

Outro recurso em expansão é o "hyping", inicialmente testado no Brasil, Turquia e Taiwan. Ele permite que os usuários demonstrem apoio aos criadores, e os vídeos com mais pontos de hype são destacados em um ranking especial.

A plataforma também revelou que os criadores poderão usar IA no YouTube Studio para auxiliar no brainstorming de ideias para vídeos, gerar thumbnails automaticamente e até responder aos seguidores com novos comentários assistidos por IA.