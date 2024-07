X vai usar dados de usuários para treinar inteligência artificial; saiba como bloquear a ação

A rede social X, antigo Twitter, utiliza dados dos usuários para treinar seu assistente de IA, o Grok, mas se a preferência for de não participar do processos, é possível ajustar essa configuração diretamente no menu de configurações.

Para encontrar a opção, entre pela versão de navegador da rede social, clique no menu de três pontos no app, depois em “Configurações e privacidade,” seguido por “Privacidade e segurança,” e, finalmente, “Grok”.

A conta @Safety do X publicou uma postagem na sexta-feira, 26, informando que a configuração está disponível para todos os usuários e “em breve estará disponível no celular.”

No menu, você pode desmarcar uma caixa para optar por não permitir que “suas postagens, bem como suas interações, entradas e resultados com o Grok, sejam usados para fins de treinamento e ajuste fino” e evitar o compartilhamento de dados sobre suas interações com a xAI. A outra opção para desativar essa funcionalidade é ter uma conta privada, o que “impede que suas postagens sejam usadas para treinar o modelo subjacente do Grok ou para gerar respostas a consultas de usuários.”

Não está claro quando essa configuração ficou disponível pela primeira vez.

Você também pode excluir seu histórico de conversas com o Grok (embora possa não ter nenhum, pois o Grok atualmente está disponível apenas se você assinar o X Premium ou o mais caro Premium Plus).

Não é exatamente uma novidade que o X comunica que treina suas ferramentas de inteligência artificial com dados dos usuários. Na política de privacidade da empresa, atualizada em setembro de 2023, ela afirma que “podemos usar as informações que coletamos e as informações publicamente disponíveis para ajudar a treinar nossos modelos de aprendizado de máquina ou inteligência artificial para os fins descritos nesta política.”