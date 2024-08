Waymo, de robôtaxi, revela tecnologia de "6ª geração" com menos câmeras e sensores A startup do integrou a novidade em veículos elétricos da Geely Zeekr, prometendo um lançamento mais rápido no mercado

O novo robôtaxi da Waymo: carro promete ser mais espaçoso e acessível, com um degrau baixo, teto alto e mais espaço entre as fileiras de assentos