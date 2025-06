VerifAI Docs: Caf lança solução com IA para combater fraudes digitais em documentos

Com uma rápida evolução nos últimos anos, a inteligência artificial generativa vem transformando diversos setores com inovações que focam, em especial, na otimização de tarefas. No entanto, essa tecnologia também aumentou os desafios para a segurança digital. A manipulação de documentos digitais falsos, cada vez mais convincentes e sofisticados, torna a detecção mais difícil e complexa para empresas de todos os portes e nichos.

Com isso, o número de fraudes e golpes vem aumentando. Dados do Instituto DataSenado afirmam que mais de 40,85 milhões de pessoas — cerca de 24% dos brasileiros com mais de 16 anos — foram vítimas de golpes digitais entre 2023 e 2024.

Nesse cenário, a Caf, empresa especializada em soluções de segurança digital, anuncia o lançamento do VerifAI Docs, uma tecnologia pioneira no Brasil focada em detectar fraudes em documentos não estruturados. A ferramenta, que usa inteligência artificial, promete revolucionar a forma como empresas identificam fraudes em documentos não estruturados, como comprovantes de renda, recibos, faturas, contratos e extratos, trazendo mais precisão e rapidez às análises.

IA se combate com IA

Diferentemente das ferramentas tradicionais focadas apenas na verificação de identidade, o VerifAI Docs amplia o escopo de proteção para diversos tipos de arquivos. A ideia é oferecer um diagnóstico automático e instantâneo sobre a autenticidade de qualquer documento, independentemente de questões como formato (PDF ou imagem) ou idioma.

“Observamos que, de dois anos para cá, com a IA generativa ficando cada vez mais potente, barata e acessível, os fraudadores e pessoas mal-intencionadas também estão usando essas ferramentas para atacar o público. E é com IA que se combate IA. Não adianta achar que vamos conseguir detectar essas fraudes apenas com o olhar humano”, explica Marcelo Sousa, líder de produtos da Caf.

O grande diferencial da ferramenta está na sua capacidade de analisar metadados, padrões visuais, estrutura de layout e até a origem do documento para detectar sinais de adulteração. Alterações feitas em editores de PDF, trocas de fontes, sobreposições de texto e inconsistências gráficas são identificadas por meio da inteligência artificial, que ainda classifica o risco do documento como baixo, médio ou alto.

Essa capacidade é potencializada pelo uso de agentes de IA, que atuam como um complemento ao VerifAI Docs. Esses agentes combinam inteligência artificial com lógica de ação para executar tarefas de forma autônoma, contínua e adaptativa. Com autonomia, memória e objetivos claros, eles tomam decisões em tempo real e orquestram sistemas com base no contexto e nas regras de negócio. Dessa forma, atuam proativamente na detecção de anomalias e riscos, aprendendo e evoluindo com dados reais e feedbacks humanos.

“Essa solução nos dá a capacidade de olhar para qualquer tipo de documento, em qualquer idioma e em qualquer padrão, e identificar se há alguma fraude. Podem ser desde coisas pequenas, como a troca de um nome, até mudanças maiores, como a adulteração completa de um contrato. A IA vai analisar vários fatores, por exemplo, pixel by pixel daquele documento para verificar padrões e indícios de fraude. É uma ferramenta muito potente”, reforça Sousa.

Para o CEO da Caf, Jason Howard, a inteligência artificial aplicada na solução permitirá que empresas de setores como financeiro, de saúde, seguros e educação consigam transformar seus processos críticos, aumentando a segurança de seus negócios. “Estamos lançando no mercado uma tecnologia que transforma a forma como as empresas lidam com fraudes documentais. É inovação aplicada a um problema real, sem precedentes no Brasil. Com o uso de agentes autônomos de IA, ampliamos nossa capacidade de interpretar documentos complexos, validar informações e aplicar regras específicas de acordo com as necessidades de cada cliente”, afirma Howard.

E reforçando o potencial do VerifAI em entregar mais segurança para os negócios, no início de junho, a Caf anunciou uma parceria com a Creditas, que se torna uma das early adopters da tecnologia no Brasil. A iniciativa surge em um momento positivo para as duas empresas: no primeiro trimestre de 2025, a Caf dobrou seu faturamento, impulsionada por parcerias estratégicas, enquanto a Creditas registrou receita recorde e projeta um crescimento anual de 25%.

Momento de evolução

O VerifAI Docs marca também um novo momento para a Caf. Criada em 2019, a empresa nasceu como uma provedora nacional de soluções completas de verificação, comprovação e autenticação de identidade. A startup cresceu rapidamente, conquistando um portfólio com instituições financeiras, fintechs, e-commerces, plataformas tecnológicas e outros segmentos.

Agora, a expansão do portfólio para um novo nicho, o de verificação da autenticidade de documentos não estruturados, reforça o posicionamento da empresa como uma liderança de tecnologia antifraude. Para a empresa, a inovação precisa estar um passo à frente dos fraudadores.

“A Caf está transformando a detecção de fraudes em documentos não estruturados com sua solução que aplica agentes de inteligência artificial de ponta. Nossa solução eleva o padrão de segurança, combinando velocidade e precisão. Quem lida com risco sabe que esse é o caminho para garantir tomadas de decisões que consigam antever possíveis ameaças”, diz José Oliveira, CTO da Caf.

Para anunciar o novo produto ao mercado, a Caf também estará na Febraban Tech, tradicional evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. Com expectativa de um público superior a 50 mil pessoas, a Febraban Tech acontece entre os dias 10 e 12 de junho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.