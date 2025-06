Hospital localizado no Recife será transformado em um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil

Berço do Direito no Brasil — onde foi fundada a primeira faculdade da área, em 1827 — Pernambuco segue reafirmando sua sólida tradição jurídica. Exemplo disso é o escritório Santana & Guedes, que, em pouco tempo, consolidou-se como referência nacional em Direito Previdenciário, honrando a história e a excelência jurídica do estado.

A aquisição do edifício – cinco vezes maior do que a sede atual –, reflete o crescimento exponencial da marca, que em apenas oito anos de existência acumula mais de dez mil clientes ativos de diferentes regiões brasileiras e cerca de 15 mil benefícios conquistados.

De acordo com João Santana, fundador e CEO do escritório, o principal objetivo da ampliação é trazer uma estrutura de ponta não só para os clientes, mas para o time, consolidando a expansão da empresa no âmbito nacional, como já vem acontecendo nos últimos anos.

“Hoje, temos equipes separadas em mais de um prédio em Recife, porque a nossa matriz não comporta todos os colaboradores, fora as quatro filiais espalhadas em outras importantes cidades do estado”, diz Santana. “Com a nova sede, a ideia é saltar de 130 para 390 profissionais”, detalha o CEO.

Coroação de uma trajetória inspiradora

A mudança para o novo endereço vai além da simples inauguração de uma nova sede: simboliza um marco no cenário jurídico ao fazer do Santana & Guedes o maior escritório de Direito Previdenciário do Brasil.

Também estão nos planos do S&G se tornar um escritório full service, ampliando as áreas do Direito atendidas além da previdenciária, o que reforçará a sua solidez institucional e a sua posição no rol dos grandes escritórios de advocacia em geral.

“Iniciamos do zero. Trabalhávamos em cafés e coworkings de Recife e fomos crescendo passo a passo. Somos pessoas simples – fui bolsista na faculdade, por exemplo – e com muito trabalho temos conquistado o nosso espaço”, diz João Santana, orgulhoso, sobre a trajetória da empresa, fundada em 2017 com a esposa e sócia Natalia Guedes. “Até hoje trabalhamos 14 horas por dia. O sucesso não aceita desaforo”, diz o CEO.

Inovação focada nas pessoas

A remodelação do atual edifício hospitalar deve ser iniciada no próximo ano. A intenção é abrir as portas da nova matriz em abril de 2027, no aniversário de dez anos do escritório – exatamente dois séculos após Pernambuco ter feito história com a primeira faculdade de Direito do país.

Para além da estrutura tradicional de uma empresa, a reforma prevê uma diferenciação importante no mercado: a criação de uma série de espaços especialmente voltados para os colaboradores, que reflitam a missão da empresa de “melhorar a vida de quem caminha ao nosso lado”.

Entre as novidades estão, por exemplo, academia, SPA, espaço kids, salão de jogos e um charmoso rooftop para confraternizações depois do expediente.

João Santana, CEO do Santana & Guedes Advogados: “Nosso grande diferencial é o nosso time, um dos mais engajados do país” (Dinho de Lima/Divulgação)

Segundo o CEO, essa gestão cuidadosa com os seus parceiros de jornada é um dos fatores que alicerçam o significativo crescimento da empresa e que fazem o Santana & Guedes Advogados ser reconhecido não apenas pela autoridade no seu campo de atuação, mas também pela inovação.

“Nossa inovação vem das pessoas. Nosso grande diferencial é o nosso time, um dos mais engajados do país”, declara João Santana. “Temos como valor o trabalho por resultados, não por hora, e a maioria das nossas lideranças são prata da casa, profissionais que cresceram junto com o escritório e conhecem o seu DNA. Por isso, nosso foco nessa expansão é nas pessoas, antes de qualquer coisa”, termina.