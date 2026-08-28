3 perguntas que todo gestor deve fazer antes de contratar uma inteligência artificial generativa

A oferta de ferramentas de inteligência artificial generativa cresceu rapidamente, mas escolher uma solução para uma empresa envolve mais do que comparar funcionalidades. Antes de contratar uma plataforma, gestores precisam entender qual problema será resolvido, quais dados estarão envolvidos e como o resultado será medido.

Um estudo do IBM Institute for Business Value publicado em 2025 mostrou que apenas 25% dos CEOs entrevistados afirmaram que as iniciativas de IA de suas organizações haviam entregado o retorno esperado nos anos anteriores. O levantamento ouviu 2 mil CEOs globalmente.

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1. Qual problema a IA vai resolver?

A primeira pergunta deve vir antes da escolha da ferramenta. Em vez de começar pela tecnologia, o gestor precisa identificar uma atividade ou processo que apresenta uma dificuldade concreta.

Uma equipe de atendimento, por exemplo, pode buscar uma IA para organizar informações de clientes. Já um departamento de marketing pode utilizá-la para acelerar a produção de rascunhos e análises.

O ponto central é definir qual resultado se espera obter. Se o objetivo não estiver claro, fica mais difícil determinar se a contratação foi bem-sucedida.

2. Que dados a ferramenta vai acessar?

Ferramentas de IA generativa podem trabalhar com documentos, informações internas, dados de clientes e outros conteúdos corporativos. Por isso, o gestor precisa saber quais dados serão compartilhados, onde serão processados e quais controles existem sobre essas informações.

A governança também deve estabelecer quem pode utilizar a ferramenta e para quais finalidades. Segundo o IBM Institute for Business Value, apenas 21% dos executivos entrevistados em uma pesquisa anterior consideravam que a maturidade de governança de suas organizações era sistêmica ou inovadora.

Também é necessário avaliar questões como privacidade, segurança, armazenamento e possibilidade de integração com sistemas já utilizados pela empresa.

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3. Como o resultado será medido?

Uma contratação precisa ter critérios de avaliação definidos antes da implementação. O gestor pode acompanhar indicadores como tempo economizado, redução de custos, produtividade ou qualidade das entregas, dependendo do caso.

Uma empresa que utiliza IA para resumir documentos, por exemplo, pode comparar o tempo gasto pela equipe antes e depois da adoção da ferramenta. O indicador ajuda a verificar se a tecnologia está produzindo o resultado esperado.

O acompanhamento também permite identificar quando uma solução não entrega valor suficiente para justificar o investimento. Em levantamento publicado em 2026, a IBM apontou que 90% dos líderes de tecnologia entrevistados enfrentavam dificuldades para medir o retorno sobre investimentos em tecnologia.

O que avaliar antes da contratação

Além das três perguntas principais, a decisão pode considerar:

Custo total , incluindo licenças, implementação e integração

Segurança e políticas de uso dos dados

Capacidade de integração com sistemas existentes

Suporte e treinamento para os usuários

Possibilidade de substituir ou migrar de fornecedor

Critérios para interromper a solução caso os resultados não apareçam

A escolha de uma ferramenta de inteligência artificial, portanto, não termina na contratação. O gestor precisa acompanhar seu uso, avaliar os resultados e revisar os critérios conforme a tecnologia e as necessidades do negócio mudam.

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