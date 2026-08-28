Onde a IA gera mais lucro no B2B: as apostas com maior margem até 2030

O mercado business to business vive uma disputa por espaço na aplicação prática da inteligência artificial. Empresas de diferentes portes tentam identificar em quais frentes o investimento em tecnologia se traduz em maior margem de lucro nos próximos anos.

Levantamentos recentes de consultorias e plataformas de dados corporativos apontam para um cenário concentrado, em que poucos nichos reúnem a maior parte do potencial de retorno dentro do universo de IA aplicada a negócios.

Quem quer entender como aplicar inteligência artificial na prática pode conhecer o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul, em parceria com a EXAME: quatro aulas on-line por R$ 37.

Onde a IA agêntica concentra o maior potencial de retorno

Sistemas de IA agêntica, capazes de executar tarefas completas com pouca supervisão humana, viraram o centro das apostas do mercado corporativo. Segundo o Gartner, o gasto global com esse tipo de tecnologia deve chegar a US$ 201,9 bilhões em 2026, alta de 141% ante o ano anterior.

A mesma consultoria estima que, até o fim de 2026, 40% dos aplicativos corporativos terão agentes de IA para tarefas específicas. Em 2025, essa fatia era inferior a 5%.

Setores que concentram as apostas

Um levantamento da Futurum Group com líderes de tecnologia aponta as áreas com maior concentração de projetos em produção hoje:

Cibersegurança

Vendas, marketing e atendimento ao cliente

Operações financeiras

Saúde e setor jurídico

Como as margens mudam dentro das empresas de tecnologia

Margem bruta é o percentual da receita que sobra após descontados os custos diretos de um produto ou serviço, indicador usado para medir a eficiência de um negócio.

Um levantamento da ICONIQ Growth com empresas de software projeta margem bruta média de 52% em 2026, ante 45% em 2025 e 41% em 2024. Companhias com equilíbrio entre modelo próprio e produto relatam as margens mais altas, de 53%.

Parte da melhora vem da redução de custos. Um estudo da SaaStr mostra que empresas nativas em IA já operam com equipes de vendas 50% menores, mantendo ou ampliando a receita, com agentes assumindo etapas antes feitas por humanos.

A EXAME e a Saint Paul reúnem esse tipo de conteúdo no Pré-MBA em Inteligência Artificial, com quatro aulas práticas e on-line por R$ 37.

O que caracteriza uma vertical de alta margem

Especialistas do setor apontam critérios recorrentes em segmentos de maior potencial de retorno:

Acesso a dados proprietários difíceis de replicar

Processos manuais caros que podem ser automatizados

Exigências regulatórias complexas

Clientes dispostos a pagar por precisão e redução de risco

Esses fatores explicam por que saúde, jurídico e finanças aparecem com frequência entre as apostas de maior retorno.

O cenário brasileiro

No Brasil, o KPMG Global Tech Report 2026 mostra que 100% das empresas brasileiras entrevistadas já implementaram algum nível de automação e IA, incluindo sistemas agênticos. Ainda assim, 45% dos executivos relatam múltiplos projetos operando de forma desconectada entre si.

Essa fragmentação sugere que, apesar do avanço em adoção, muitas empresas ainda não capturam o potencial de margem identificado nos levantamentos internacionais.

Para aprofundar esse tipo de análise, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas e on-line por R$ 37.